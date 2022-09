Chefes antidoping cortam folga na Ucrânia por ‘não conformidades’ – CMIO Esportes

A Agência Mundial Antidoping (WADA) disse anteriormente “não conformidades” sobre o sistema antidoping ucraniano seria “desculpado provisoriamente” devido às circunstâncias do conflito com a Rússia.

A WADA anunciou em outubro do ano passado que uma extensa investigação sobre as operações do Centro Nacional Antidoping da Ucrânia (NADC) havia encontrado irregularidades nos testes.

Como parte do caso, o Comitê de Revisão de Conformidade (CRC) da WADA iniciou um procedimento contra o NADC em um esforço para alinhar os padrões.

Na sexta-feira, a WADA divulgou uma atualização sobre a situação após uma reunião de seu Comitê Executivo (ExCo) em Sydney, sugerindo que o conflito com a Rússia significava que qualquer progresso estava em um estado de limbo.

“O ExCo decidiu desculpar provisoriamente as não conformidades previamente comunicadas do Centro Nacional Antidoping da Ucrânia (NADC) por motivos de força maior”, leia uma declaração.













A mensagem acrescentou que as hostilidades com a Rússia “continuar a evitar a correção oportuna da NADC de suas não conformidades.”

“A WADA continuará monitorando a situação e o CRC reavaliará o caso assim que a força maior não se aplicar mais”, disse. acrescentou.

“O ExCo também foi informado de que os indivíduos identificados no relatório da WADA descrevendo as não conformidades na Ucrânia não estão mais envolvidos no NADC.”

O CRC da WADA suspendeu pela primeira vez sua recomendação de não conformidade para a Ucrânia após o início da campanha militar de Moscou em fevereiro, novamente descrevendo a medida como necessária devido à “força maior.”

As questões relacionadas aos procedimentos antidoping ucranianos foram destacadas em outubro de 2021, quando o Departamento independente de Inteligência e Investigações (I&I) da WADA publicou seu relatório sobre alegações de negligência.













Conhecida como ‘Operação Hércules’, uma longa investigação descobriu evidências sugerindo que as autoridades antidoping ucranianas haviam infringido os padrões da WADA ao fornecer aviso prévio aos atletas sobre os testes – removendo um elemento fundamental de um sistema eficaz.

Acrescentou que havia “atraente” evidência de que em 2021 o NADC “relatou conscientemente pelo menos seis amostras em competição como amostras fora de competição, em violação de vários artigos do Código Mundial Antidoping e do ISTI (International Standard for Testing and Investigations).”

“A Operação Hercules levantou sérias questões sobre a integridade das práticas de teste do NADC e a competência de alguns funcionários”, disse o diretor de I&I da WADA, Gunter Younger, na época.

“Além disso, a aparente longevidade e ousadia dessas práticas sugere falhas organizacionais significativas dentro do NADC”, ele adicionou.