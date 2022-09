Chefes de boxe suspendem federação ucraniana — CMIO Esportes

“O IBA apoiará integralmente, inclusive financeiramente, a equipe de boxe ucraniana em sua participação em competições internacionais.

“Senhor. Vladimir Prodyvus é nomeado coordenador da IBA dos boxeadores afiliados à Federação Ucraniana de Boxe em relação à sua participação nas competições”, acrescentou.

O secretário-geral da IBA, George Yerolimpos, disse que o corpo governante global está “profundamente preocupado com o estado de boxe ucraniano desde que aprendemos sobre a interferência do governo.



“Faremos o nosso melhor para apoiar os atletas nesta situação, a suspensão da Federação Nacional não deve afetar nenhum boxeador da Ucrânia.”

A suspensão da FBU significa que ela não poderá votar em um Congresso Extraordinário da IBA em Yerevan, Armênia, apesar de Prodyvus estar presente como vice-presidente da IBA.

Devido à vitória do holandês Boris van der Vorst em um recurso no Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), uma nova eleição presidencial será votada pelos membros.

O russo Umar Kremlyov lidera a IBA desde o final de 2020, mas sua liderança está sendo desafiada pelo holandês Van der Vorst, que foi declarado inelegível antes da última votação do Congresso Extraordinário realizada em Istambul em maio.

A IBA foi acusada de ser muito dependente financeiramente da gigante russa de gás Gazprom pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) sob o governo de Kremlyov.

Há quinze dias, o diretor esportivo do COI, Kit McConnell, revelou que as informações que o órgão obteve em um relatório sugeriam que o IBA não “quaisquer novas fontes de receita”.

A dependência da Gazprom foi “agravado, agravado pelo fato de algumas contas bancárias (utilizadas pelo IBA) estarem sujeitas a sanções no ambiente atual”, McConnell acrescentou, com “nenhuma mitigação dessa dependência de uma organização”.

McConnell fez a alegação de que o aumento do poder está sendo repassado para o escritório de Kremlyov em Moscou da sede da IBA em Lausanne, Suíça, que foi “despojado” de todos os seniores e conselheiros.













Com os planos de reforma se movendo lentamente, a IBA foi avisada em uma carta a Kremlyov que perderá o boxe nos Jogos Olímpicos de 2028 em Los Angeles sem um progresso rápido.

“Atualmente, o boxe não está incluído no programa esportivo dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028” disse o COI.

“Considerando a ausência de uma evolução real, o Conselho Executivo do COI não está em condições de reverter esta decisão e continuará monitorando com sérias preocupações. [the] governança do IBA”, acrescentou.