Técnico da NBA banido por ‘relações impróprias’ – CMIO Esportes

Ime Udoka, técnico da equipe da NBA Boston Celtics, foi suspenso por toda a temporada 2022-23 depois de ter agido em violação das políticas da equipe relacionadas a um relacionamento impróprio com uma mulher da organização.

A equipe acrescentou em um comunicado que uma decisão será tomada sobre seu futuro a longo prazo em uma data posterior.

De acordo com um relatório do The Athletic, os oficiais da equipe tomaram conhecimento do relacionamento pela primeira vez em julho, mas ficaram satisfeitos com as discussões com ambas as partes de que era consensual.

No entanto, entende-se que a mulher fez uma série de alegações contra Udoka – que dizem envolver “comentários indesejados” – o que levou a hierarquia do Celtics a iniciar uma investigação interna e que concluiu com a decisão de suspendê-lo para a próxima temporada, que começa em outubro.













“Quero me desculpar com nossos jogadores, torcedores, toda a organização do Celtics e minha família por decepcioná-los.”, disse Udoka em um comunicado após sua suspensão ser confirmada pelos dirigentes da equipe.

“Lamento por colocar a equipe nesta situação difícil e aceito a decisão da equipe. Por respeito a todos os envolvidos, não farei mais comentários.”

Udoka, que tem 45 anos e está em um relacionamento de longo prazo com o ator Nia Long, com quem tem um filho, guiou o Celtics para as finais da NBA na temporada passada, onde foi derrotado pelo Golden State Warriors.

A notícia da suspensão de Udoka foi recebida com acusações de racismo do analista esportivo americano Stephen A. Smith, que disse que está sendo tratado com mais dureza por causa de sua etnia.

“Tenho novidades para você América: há muitos brancos nos esportes profissionais que estão fazendo o que querem. E eu digo que não é cortesia”, disse Smith.

“Não vejo informações sobre eles. Por que estamos falando sobre isso agora? Temos que falar sobre isso porque é a notícia. Não é da nossa conta, a menos que você o demita.

“Mas se você ficar com ele, não é da nossa conta. Nunca deveria ter sido divulgado pela organização do Celtics – e não me diga que você não fez isso! Porque você absolutamente fez isso – porque os repórteres fizeram isso.

“Então, emanava de Boston. Alguém não está em Los Angeles ou Utah ou algo vazando essas coisas sobre o Boston Celtics. Isso é com vocês. Não deveria estar aqui. Isso é o que eu tenho a dizer.”

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

‘Eu estraguei tudo’: o analista da ESPN Stephen A. Smith ‘desculpe’ depois de criticar o astro do beisebol Shohei Ohtani por incapacidade de falar inglês

Smith acrescentou, no entanto, que Udoka não tem ninguém para culpar além de si mesmo.

“Esta é uma situação estúpida, estúpida para ele se encontrar”, disse Smith. “Não há desculpa para ele se encontrar nesta posição.”

Joe Mazzulla, 34, em ascensão, foi nomeado sucessor temporário de Udoka.