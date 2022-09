Estrela do hóquei russo abandona processo no serviço militar — CMIO Esportes

Ivan Fedotov retirou sua queixa depois de ser detido em São Petersburgo no início de julho

O jogador russo de hóquei no gelo Ivan Fedotov não vai contestar a decisão de convocá-lo para o serviço militar, anunciou um tribunal, depois que o goleiro foi detido no início deste ano por suspeita de tentar fugir de suas funções.

O Tribunal da Cidade de Vsevolozhsk, nos arredores de São Petersburgo, revelou os desdobramentos do caso na terça-feira.

“O autor abandonou o pedido, apresentou uma petição e a recusa foi aceita pelo tribunal. A sessão foi realizada na ausência das partes”, disse a juíza Natalia Korableva, conforme citado pela TASS.

O funcionário acrescentou que o tribunal pode agora encerrar o caso na íntegra ou o “relevante” parte sobre os protestos de Fedotov contra seu recrutamento.













“Não é permitido recurso repetido em uma disputa entre as mesmas partes sobre o mesmo assunto pelos mesmos fundamentos” disse Korableva.

“A decisão pode ser apelada para o Tribunal Regional de Leningrado dentro de 15 dias, apresentando uma queixa particular através do Tribunal da Cidade de Vsevolozhsk.”

Fedotov foi detido em 1º de julho em São Petersburgo por suspeita de evasão do serviço militar.

Mais tarde, ele foi transferido para o norte da Rússia, onde foi relatado pela última vez como sendo treinado na região de Archangelsk.

O caso do jogador de 25 anos surgiu depois que ele deixou o time russo CSKA Moscou e deveria se mudar para a NHL, onde assinou um contrato de um ano com o Philadelphia Flyers.

Fedotov ajudou o CSKA a conquistar o título da Copa Gagarin na temporada passada – que é o equivalente da KHL à Stanley Cup da NHL – e foi eleito o goleiro do ano da liga.

Ele também fez parte da equipe russa que conquistou a prata nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022 em fevereiro.

O CSKA, que é um time com conexões tradicionais com o exército russo, negou relatos no início deste mês de que eles estavam tentando recontratar Fedotov ou potencialmente trocá-lo com um jogador do time rival SKA St. Petersburg.













A questão das estrelas russas do hóquei no gelo e do serviço militar surgiu como um tema quente durante o verão.

Três jogadores foram atingidos por ações legais nos últimos meses depois de serem acusados ​​de tentar pagar subornos para receber identidades militares falsas a fim de evitar o serviço nacional.

Duas estrelas já tiveram seus casos julgados, com ambos evitando a prisão, mas com um sendo multado e o outro com pena suspensa.

O astro russo da NHL Kirill Kaprizov, do Minnesota Wild, também foi mencionado em alegações de tentativa de obter documentos falsos, embora essas alegações tenham se mostrado infundadas e ele tenha retornado aos EUA para se juntar à sua equipe.

O serviço militar de 12 meses é obrigatório para todos os homens russos entre 18 e 27 anos, a menos que tenham uma isenção válida.