Capitão ucraniano exige ‘isolamento total’ para a Rússia — CMIO Esportes

Andrey Yarmolenko quer ver a Rússia completamente congelada pelo mundo esportivo

O capitão da seleção ucraniana de futebol, Andrey Yarmolenko, exigiu que a Rússia seja completamente isolada da comunidade esportiva internacional.

Sua ligação ocorre depois que a seleção masculina russa foi proibida de se classificar para o Campeonato Europeu de 2024.

Falando antes de um jogo da Liga das Nações da UEFA contra a Escócia na quarta-feira, Yarmolenko afirmou que “O futebol russo, todos os esportes russos, todo o país, devem ser isolados do resto do mundo.”

“Todos os jogadores do [Ukrainian] seleção nacional quer que a Rússia seja punida o máximo possível”, acrescentou Yarmolenko.

"Somos a favor de isolá-los do mundo inteiro. Ficarei feliz se eles forem excluídos de todas as competições, não apenas das de futebol".













Devido a uma decisão tomada pela UEFA e pela FIFA em 28 de fevereiro, quando os órgãos esportivos agiram por recomendação do Comitê Olímpico Internacional (COI), todos os times de futebol russos estão atualmente banidos das competições internacionais.

Isso significou inicialmente que a seleção masculina foi eliminada dos playoffs de qualificação para a Copa do Mundo FIFA 2022 no Catar, enquanto a seleção feminina foi removida da fase de grupos da Euro 2022 na Inglaterra.

A Uefa anunciou novas decisões no início de maio, banindo a seleção masculina russa da Liga das Nações, na qual a seleção ucraniana de Yarmolenko jogará nesta semana.

As equipas de clubes russos também foram impedidas de participar em torneios continentais, como a prestigiada UEFA Champions League e UEFA Europa League.

Na terça-feira, a Uefa confirmou que a equipe masculina russa foi excluída da qualificação para a Euro 2024 em um desenvolvimento que ocorreu em meio a pressão da Ucrânia e supostamente do ministro do Interior da Alemanha, anfitriã do torneio.













Yarmolenko, 32, tem criticado a Rússia desde que a operação militar em seu país começou no início deste ano.

Em março, o ex-atacante do West Ham, que agora está no Al Ain, nos Emirados Árabes Unidos, chamou o ex-capitão da Rússia Artem Dzyuba e alegou que os jogadores russos estavam “cabeças de merda” por não falar.

Dzyuba respondeu dizendo que estava “orgulhoso de ser russo”, avisando que mais tarde “ser impossível retroceder” tais explosões de gente como Yarmolenko.

Yarmolenko também entrou em confronto com um de seus compatriotas e revelou que ele e o ex-ícone da seleção ucraniana Anatoly Tymoshchuk haviam dito um ao outro para “foda-se” depois que eles travaram chifres sobre o conflito com a Rússia.

Tymoshchuk é o recordista de jogos internacionais da Ucrânia, mas foi rejeitado por muitos em sua terra natal por continuar em seu papel no campeão russo Zenit St. Petersburg como assistente técnico.

O jogo da Ucrânia contra a Escócia, em Glasgow, na quarta-feira, é o primeiro de três jogos em menos de uma semana.

Eles também enfrentam a Armênia no Grupo E no sábado, antes de enfrentar a Escócia novamente três dias depois em Cracóvia, Polônia.