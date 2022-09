Federer revela planos para a partida final — CMIO Esportes

A lenda do tênis suíço só jogará duplas na Laver Cup antes de encerrar sua carreira

Roger Federer revelou seus planos para a Laver Cup em Londres na sexta-feira, onde deve fazer sua última aparição como tenista profissional.

O jogador de 41 anos anunciou sua aposentadoria na quinta-feira da semana passada, recebendo homenagens de todo o mundo esportivo e além por uma carreira de 20 Grand Slams, considerada por muitos como a melhor já vista em quadra.

Federer revelou que vai estrelar a Laver Cup – onde jogará pelo Team Europe contra o Team World – em um longo comunicado divulgado para explicar sua decisão.

“Estou bastante surpreso com o quão bem estou jogando nos treinos aqui” Federer disse à mídia suíça.

“Mas já estava claro de antemão que eu só jogaria em duplas, provavelmente na sexta à noite. É por isso que jogar o Swiss Indoors em Basel não era mais uma opção.”

Lançando luz sobre como seu anúncio bombástico se desenrolou, Federer disse que seu agente Tony Godsick “quase enlouqueceu” porque ele levou tanto tempo compartilhando suas notícias.

“Desde que saiu, estou melhor. Escrever a carta exigiu muita energia. Foi muito emocionante, especialmente para meus pais e [his wife] Mirka. Enquanto isso, posso falar sobre a demissão facilmente, não esperava isso”, disse. acrescentou Federer.

“Alguns dias depois de Wimbledon, em julho”, Federer especificou quando percebeu que era hora de encerrar o dia.

“O joelho simplesmente não estava mais progredindo. Eu me perguntei: qual é o sentido? Estávamos em gelo fino há muito tempo. Eu sei que é a decisão certa, a única boa decisão.”

Tentando voltar em 2021 após passar por uma cirurgia no joelho, Federer descreveu a experiência como “difícil” e “extremamente difícil.”

“Eu estava tão longe de 100%”, ele adicionou.

Apesar de ter chegado às quartas de final daquele ano em Wimbledon, onde é o recordista de oito títulos, Federer descreveu o último set contra Hubert Hurkacz, que o eliminou daquela edição da competição, como “uma das piores horas da minha carreira.”

Para terminar em alta, no entanto, Federer sugeriu se juntar na Laver Cup com o rival de gerações Rafael Nadal, que desde então o superou em vitórias de todos os tempos em Grand Slams com 22, enquanto Novak Djokovic está com 21.

“Talvez eu possa jogar duplas com Rafa, isso seria um sonho absoluto” disse Federer.