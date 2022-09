Capitães de futebol revelam planos para gesto LGBT na Copa do Mundo do Qatar — CMIO Esportes

Os capitães de pelo menos oito países europeus querem fazer parte da campanha

A FIFA está sob pressão depois que oito federações europeias de futebol revelaram planos para que seus capitães usassem braçadeiras de arco-íris na próxima Copa do Mundo do Catar.

As regras atuais da FIFA proíbem as equipes de trazer suas próprias braçadeiras para o principal torneio internacional e afirmam que devem usar equipamentos fornecidos pelo órgão global.

Dez países – Holanda, Inglaterra, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Noruega, Suécia, Suíça e País de Gales – aderiram à campanha ‘One Love’, que começou na Holanda e afirma promover a inclusão enquanto se opõe à discriminação.

E com todas as nações, exceto duas – Suécia e Noruega – indo ao Catar para a Copa do Mundo em novembro e dezembro, os planos de usar as braçadeiras que apresentam cores que representam todas as heranças, origens, gêneros e identidades sexuais podem causar controvérsia no país anfitrião conservador.













Atos homossexuais são ilegais no Catar, onde os supostos maus-tratos a trabalhadores migrantes que constroem os estádios para o torneio também estão sob os holofotes.

Ao anunciar a campanha, o capitão da Inglaterra, Harry Kane, afirmou que “Usar a braçadeira juntos em nome de nossas equipes enviará uma mensagem clara quando o mundo estiver assistindo.”

A federação suíça disse que queria que o colega de Kane, Granit Xhaka, usasse uma braçadeira na qual “você pode ver um coração com cores diversas que representam a diversidade da humanidade.”

Embora a FIFA já tenha apoiado gestos como o joelho, agora deve questionar se apoia os oito países europeus fazendo algo que possa constranger os anfitriões do Catar, com a Federação Galesa confirmando que pediu permissão para as braçadeiras ser usado durante todo o torneio.

Em uma sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York na terça-feira, o emir do Catar prometeu entregar uma Copa do Mundo sem discriminação.

“O povo do Catar receberá de braços abertos torcedores de todas as esferas da vida” Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani prometeu.













Em outros lugares, a Polônia e seu capitão Robert Lewandowski revelaram que o atacante usará uma braçadeira azul e amarela em solidariedade à Ucrânia enquanto representa seu país no Catar.

A estrela do FC Barcelona fez a promessa ao ex-treinador ucraniano e ícone do futebol Andrey Shevchenko.

A Polônia chegou à Copa do Mundo de 2022 depois de se recusar a jogar contra a Rússia na semifinal de março em Moscou, antes de a UEFA e a FIFA banirem equipes russas de competições internacionais como resposta à operação militar na Ucrânia.

Depois de se despedir da final dos playoffs, a Polônia venceu a Suécia por 2 a 0 e garantiu sua vaga no Grupo C do Catar, ao lado de México, Arábia Saudita e Argentina de Lionel Messi.