Rússia ‘ainda se prepara’ para partida de futebol, apesar de confrontos mortais — CMIO Esportes

A seleção masculina russa de futebol ainda está se preparando para o amistoso contra o Quirguistão, apesar dos confrontos mortais que eclodiram nos últimos dias na fronteira Quirguistão-Tajique.

A partida marcada para Bishkek no sábado será a primeira da Rússia desde novembro passado e faz parte de três amistosos internacionais que as autoridades russas planejaram para o outono.

Os outros dois jogos serão contra Irã e Bósnia e Herzegovina, ambos em novembro.

Mas a incerteza surgiu em relação à reunião de sábado em Bishkek, depois que intensos confrontos na fronteira entre o Quirguistão e o ex-Estado soviético Tadjiquistão deixaram dezenas de mortos nos últimos dias.

À luz da situação, o técnico russo Valery Karpin disse que a equipe aceitará qualquer decisão se as autoridades decidirem não prosseguir com o jogo.













“Não estamos acompanhando a situação no Quirguistão, não faz sentido. Se eles disserem que não vamos, não vamos.” disse Karpin.

Quando perguntado se a Rússia tinha uma contingência para um novo oponente se a partida fracassasse, Karpin respondeu: “Não sei, tudo é possível.”

O assistente técnico do Karpin, Nikolai Pisarev, disse que a equipe se reunirá esta semana, conforme planejado, no complexo de treinamento de Novogorsk, nos arredores de Moscou.

“Estamos sentados no campo de treinamento em Novogorsk e nos preparando para a partida. Não houve notícias sobre o cancelamento da partida”, disse. Pisarev disse ao Sport-Express.

A equipe russa deve treinar em Novogorsk de 19 a 22 de setembro antes de partir para Bishkek para o jogo de sábado.

Quirguistão e Tadjiquistão trocaram a culpa pelo mais recente surto de um longo conflito fronteiriço.

Na sexta-feira, as escaramuças se transformaram em combates que deixaram quase 100 pessoas mortas, segundo relatos.

O presidente russo, Vladimir Putin, pediu no fim de semana que ambas as nações da Ásia Central tomem medidas para resolver a situação por meios diplomáticos e pacíficos.

Quirguistão e Tajiquistão compartilham uma fronteira de 1.000 km, cuja demarcação eles não conseguem concordar totalmente.













Se tudo correr como planejado, o amistoso de futebol da Rússia contra o Quirguistão deve ser uma chance rara para Karpin ver seu time em ação.

A Rússia disputou pela última vez um jogo internacional em novembro de 2021, quando perdeu uma partida das eliminatórias da Copa do Mundo contra a Croácia em Split.

Desde então, todas as equipes russas foram banidas das competições da UEFA e da FIFA por causa do conflito na Ucrânia.

Essa decisão significou que a Rússia foi removida da semifinal dos playoffs das eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 contra a Polônia, marcada para Moscou em março, encerrando qualquer esperança de a equipe de Karpin chegar à final no Catar.

Embora a Rússia deva enfrentar o Irã em novembro – provavelmente em Teerã – há incerteza em torno do encontro planejado com a Bósnia e Herzegovina em São Petersburgo no mesmo mês.

As autoridades do futebol russo e bósnio disseram que o jogo está acordado em princípio, embora este último tenha dito que revisará a questão depois de enfrentar uma reação e pressão de autoridades do futebol ucraniano para cancelar a partida.

A UEFA indicou que, como o jogo será um amistoso realizado fora da competição oficial, a organização não tem influência sobre se pode ou não acontecer.