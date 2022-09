Campeão olímpico russo cita ‘direção positiva’ sobre as esperanças de Paris – CMIO Esportes

A campeã olímpica de ginástica, Angelina Melnikova, destacou “evoluções positivas” no debate em torno da participação dos atletas russos nos Jogos de Paris 2024, expressando esperança de que ela e seus compatriotas sejam liberados para competir apesar das proibições atuais.

Melnikova estrelou como o Comitê Olímpico Russo (ROC) ganhou o ouro no evento de equipes femininas em Tóquio no verão passado, e também conquistou um par de medalhas de bronze nos eventos individuais de solo e geral.

Mas as esperanças do jogador de 22 anos de repetir esse sucesso em Paris em dois anos estão ameaçadas devido às proibições impostas ao esporte russo por causa do conflito na Ucrânia.

Algumas autoridades olímpicas, como o ex-chefe da Agência Mundial Antidoping (WADA), Craig Reedie, já sugeriram que atletas russos e bielorrussos podem ficar de fora em Paris, pois não estão liberados para os eventos classificatórios que antecedem os Jogos.













Em outros lugares, no entanto, a oficial olímpica dos EUA, Susanne Lyons, afirmou na semana passada que o Comitê Olímpico Internacional (COI) já estava sondando membros sobre um potencial “caminho” de volta à competição para atletas russos.

A medalhista de ouro de Tóquio, Melnikova, disse que mesmo que os atletas russos fossem forçados a competir sob o status neutro – como nos Jogos de Verão de 2020 e nos Jogos de Inverno de PyeongChang 2018 por causa das sanções da WADA – seria melhor do que não participar.

“Esperamos muito por qualquer tipo de ingresso nas Olimpíadas, porque esta não é a primeira vez que nos apresentamos sem bandeira e hino”. disse Melnikova, que também é a campeã mundial do esporte em 2021.

“Esperamos algum progresso positivo. Estamos esperando até o final do ano. Há discussões, parece que estamos caminhando em uma direção positiva.

“Há esperança para Paris, não estamos treinando agora à toa” Melnikova disse ao Metaratings.













O também campeão olímpico Artur Dalaloyan – que ajudou a Rússia a conquistar o ouro no evento por equipes masculinas em Tóquio – descreveu as sanções atuais como “absurdo,” mas como Melnikova expressou esperança de que a situação seria resolvida antes dos Jogos de Paris.

“Sou atleta, meu trabalho é mostrar meu trabalho ao mais alto nível. Com ou sem bandeira, não importa para mim. Todo mundo sabe perfeitamente que eu represento a Rússia”, disse. disse o jovem de 26 anos.

“Algumas pessoas pensam que não é necessário ir [to the Olympics] sem bandeira, mas acho que é necessário ir. Vou sair e defender a honra do país, lutar por vitórias.

“Estamos trabalhando incansavelmente. Toda essa situação é absurda, mas temos esperança de ir para as Olimpíadas de Paris.













“Estamos nos esforçando apenas para isso. É claro que essa situação não vai diminuir rapidamente, histórias como essa nunca passaram rapidamente”, disse. acrescentou o tricampeão mundial.

Depois que a Federação Internacional de Ginástica (FIG) impôs uma proibição geral aos atletas russos em março, as autoridades russas passaram a organizar eventos domésticos alternativos para compensar – incluindo o renascimento dos jogos ‘Spartakiad’ da era soviética.

Dalaloyan elogiou as autoridades por seus esforços, dizendo: “Quero destacar o tremendo trabalho do nosso Ministério do Esporte, a Federação Russa de Ginástica – eles realizam torneios, trouxeram de volta o Spartakiad. Os atletas russos estão motivados, apesar dos tempos que vivemos no momento.”