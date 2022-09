A briga de Mbappé se aprofunda quando a estrela se recusa a sessão de fotos francesa – CMIO Esportes

O atacante francês Kylian Mbappe teria se recusado a participar de uma sessão de fotos antes dos próximos jogos consecutivos da Liga das Nações de seu país, que continua a se formar a apenas dois meses da Copa do Mundo no Catar.

A seleção da França deve participar de uma sessão de fotos na terça-feira com vários patrocinadores diferentes – mas isso recebeu resistência do atacante Mbappe, que se diz estar descontente com os padrões de direitos de imagem concedidos a ele e seus colegas estrelas internacionais .

De acordo com um relatório do L’Equipe, Mbappe e seus representantes estão preocupados que nenhum novo acordo tenha sido alcançado com o futebol francês em termos de compensação financeira por direitos de imagem antes da Copa do Mundo.

“Mbappé decidiu não participar da sessão de fotos planejada após a recusa da federação em modificar a convenção de direitos de imagem dos jogadores”, dizia um comunicado dos representantes do jogador.

“Ele e seus representantes lamentam profundamente que nenhum acordo possa, como solicitado, ser encontrado antes da Copa do Mundo..”

Isso segue uma disputa semelhante em março, na qual Mbappe se recusou a participar de uma campanha de marketing que apresentaria empresas de fast food e jogos de azar.













Foi relatado pelo Le Parisien que Mbappe não quer ser associado a produtos que promovam a obesidade ou o vício em jogos de azar, que ele vê como perigos potenciais para muitos de seus torcedores mais jovens.

Na época, foi alegado que Mbappe se sentia desconfortável por estar vinculado a tais produtos. Ele também ficou chateado com a forma como certos jogadores da seleção francesa estavam sendo retratados em campanhas publicitárias – com outras estrelas do elenco também tendo expressado frustrações semelhantes.

Em relação aos acordos com os patrocinadores da seleção da França, eles podem selecionar cinco jogadores do elenco para aparecer nas campanhas – com o perfil de Mbappé significando que ele é um dos jogadores mais solicitados.

No entanto, seus representantes fizeram questão de enfatizar que sua recusa na sessão de fotos “obviamente não põe em causa o seu total empenho e a sua determinação em contribuir para o sucesso colectivo da selecção nacional nos importantes eventos desportivos que se avizinham.”

A França enfrenta a Áustria na quinta-feira em Paris, antes de um jogo fora de casa na Dinamarca no fim de semana.

Les Bleus foram sorteados em um grupo da Copa do Mundo ao lado de Austrália, Dinamarca e Tunísia.