‘Nenhuma ameaça’ para o jogo de futebol da Rússia, apesar das escaramuças na fronteira – funcionários – CMIO Esportes

Quirguistão e Rússia jogam um amistoso internacional em Bishkek no sábado

As autoridades do futebol no Quirguistão garantiram que o amistoso internacional contra a Rússia planejado para Bishkek no sábado acontecerá apesar dos recentes combates que eclodiram na fronteira com o Tadjiquistão.

Dezenas de pessoas foram mortas em ambos os lados nos confrontos entre as duas ex-repúblicas soviéticas, em um surto que se intensificou no final da semana passada, antes de um acordo de cessar-fogo provisório.

A situação levou a sugestões de que a visita planejada da seleção masculina russa a Bishkek poderia ser descartada, embora autoridades do futebol quirguizes tenham descartado essa ideia na segunda-feira.

“Não há ameaças [to the match]se você quer dizer a invasão da fronteira por uma república vizinha”, o serviço de imprensa da União de Futebol do Quirguistão disse à RIA Novosti.

“Geograficamente, [the area of conflict] está localizado em outro canto do país. Quanto aos ingressos, eles ainda não foram colocados à venda. Esperamos que isso aconteça nos próximos dias”.













Mais cedo nesta segunda-feira, o técnico da Rússia, Valery Karpin, e membros de sua comissão técnica disseram que estavam se preparando normalmente para a partida.

A equipe russa deve treinar em sua base de Novogorsk, nos arredores de Moscou, até quinta-feira, antes de partir para o Quirguistão.

Karpin espera que sua equipe enfrente um teste competitivo em uma rara partida internacional, que será a primeira desde que jogou contra a Croácia nas eliminatórias da Copa do Mundo em novembro passado.

A Rússia deveria participar dos playoffs de qualificação para a Copa do Mundo de 2022 no Catar em março, antes de ser banida de todas as competições da UEFA e da FIFA por causa do conflito na Ucrânia.

A partida contra o Quirguistão deve ser um dos três amistosos que a Rússia planeja disputar no outono.

Os outros estão marcados para novembro contra o Irã – provavelmente em Teerã – e a Bósnia e Herzegovina.

A última dessas partidas está marcada para São Petersburgo em 19 de novembro, mas pode estar ameaçada depois que a Associação Ucraniana de Futebol (UAF) pediu à FIFA e à Uefa que impeçam que ela vá adiante, mesmo que seja fora da competição oficial.

As autoridades do futebol bósnio disseram que vão rever o assunto em uma reunião em outubro.