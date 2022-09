Estrelas do futebol brasileiro interessadas em passaportes russos — CMIO Esportes

Dupla do Zenit São Petersburgo Malcom e Claudinho pretende receber cidadania, confirmaram autoridades

Os jogadores brasileiros Malcom e Claudinho pediram conselhos sobre como receber a cidadania russa, de acordo com o clube da dupla, Zenit St. Petersburg. A dupla está entre as maiores estrelas estrangeiras que jogam atualmente na Rússia.

“Malcom e Claudinho, por iniciativa própria, querem obter a cidadania russa” O serviço de imprensa do Zenit confirmou aos meios de comunicação russos na segunda-feira.

“Eles pediram conselho ao clube sobre esta questão. Enviamos cartas à RFU (União Russa de Futebol) e ao Ministério do Esporte da Rússia. Agora estamos esperando uma resposta sobre como isso é possível.”

Malcom, 25, ingressou no Zenit vindo do gigante espanhol Barcelona no verão de 2019, em um acordo no valor inicial de € 40 milhões (US$ 40 milhões).













Seu compatriota Claudinho, também de 25 anos, mudou-se para o norte da Rússia no verão passado do clube brasileiro Red Bull Bragantino por uma verba de € 15 milhões (US $ 15 milhões).

Ambos os jogadores protagonizaram a conquista do quarto título consecutivo da Premier League russa na temporada passada, com Claudinho sendo eleito o jogador da temporada da liga.