Rússia será banida da Euro 2024, afirma Ucrânia — CMIO Esportes

O chefe da Associação Ucraniana de Futebol (UAF) disse que a Rússia não será incluída no sorteio de qualificação para o torneio

A seleção masculina russa de futebol será efetivamente banida da Eurocopa de 2024 depois que a Uefa decidiu excluí-los do sorteio das eliminatórias, afirmaram autoridades ucranianas. A UEFA está a discutir formalmente a situação numa reunião do seu Comité Executivo na Croácia na terça-feira.

As equipes russas de todos os níveis foram inicialmente banidas pela UEFA e pela FIFA no final de fevereiro, após o início do conflito na Ucrânia.

As sanções impediram a seleção masculina russa de tentar se classificar para a Copa do Mundo da FIFA no Catar, que será realizada ainda este ano.

Desde então, a UEFA estendeu sua proibição para cobrir a temporada 2022/23, embora não tenha decidido sobre a possível participação russa na Euro 2024.

Na preparação para o sorteio das eliminatórias da Euro 2024 em Frankfurt, em 9 de outubro, a Uefa enfrentou pressão da Ucrânia e da Alemanha, anfitriã do torneio, para garantir que a Rússia seja excluída da lista.













“Os russos não têm nada para se preparar” escreveu o presidente da Federação Ucraniana de Futebol (UAF), Andrey Pavelko, em uma mensagem de mídia social na terça-feira, alegando que já havia sido determinado que a Rússia será banida.

“Pelo menos até 2024, eles não estarão em competições internacionais oficiais de futebol”, disse. acrescentou Pavelko.

O Euro 2024 acontecerá em dez cidades alemãs de 14 de junho a 14 de julho de 2024, com a qualificação para o torneio em março do próximo ano.

Como anfitriã, a Alemanha jogará o torneio automaticamente, enquanto as 23 vagas restantes estarão disponíveis através do processo de qualificação.

A Rússia esteve entre os anfitriões da última edição do Euro, que foi um evento adiado realizado no verão de 2021 por causa da pandemia.

São Petersburgo recebeu sete partidas no total na versão pan-continental especial do 60º aniversário do torneio.