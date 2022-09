UEFA confirma punição russa, mas resiste à pressão sobre a Bielorrússia — CMIO Esportes

A Rússia não será incluída no sorteio das eliminatórias da Euro 2024 do próximo mês, foi confirmado

A seleção masculina russa não estará presente no sorteio de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024 na Alemanha, foi confirmado na sequência de uma reunião do Comité Executivo da UEFA em Hvar, na Croácia, na terça-feira.

Sugeriu-se que a Rússia e a Bielorrússia fossem expulsas da próxima campanha de qualificação para o evento, que ocorreria dentro de pouco menos de dois anos, em meio à onda de sanções esportivas impostas aos dois países na esteira da guerra militar russa. ação na Ucrânia.

Apesar de confirmar que a Rússia seria banida das eliminatórias, o órgão máximo do futebol europeu considerou adequado incluir a Bielorrússia, apesar de um pedido da ministra do Interior alemão, Nancy Faeser, para impedi-los de competir também.













A UEFA anunciou que a Bielorrússia será mantida separada da Ucrânia no sorteio de qualificação para o torneio.

Também confirmou que Azerbaijão e Armênia não serão sorteados no mesmo grupo de qualificação, juntamente com Gibraltar e Espanha, Kosovo e Bósnia e Herzegovina, e Kosovo e Sérvia, que serão mantidos separados.

“Todas as equipes russas estão atualmente suspensas após a decisão do Comitê Executivo da UEFA de 28 de fevereiro de 2022, que foi confirmada pelo Tribunal Arbitral do Esporte em 15 de julho de 2022.”, lê-se num relatório no site oficial da UEFA.

“Portanto, a Rússia não está incluída no sorteio de qualificação para o Campeonato da Europa de Futebol da UEFA 2022-24.”

O Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) rejeitou os apelos russos sobre as proibições da FIFA e da UEFA após os eventos na Ucrânia este ano.

A UEFA permitiu que a Bielorrússia continuasse a competir nas suas competições, embora as equipas do país tenham de jogar os seus jogos em casa em estádios neutros.

A Alemanha se classificará para o torneio automaticamente como nação anfitriã, enquanto outras 23 vagas estarão disponíveis.

Como resultado da exclusão da Rússia, as 53 nações que tentarem se classificar para a Euro 2024 serão divididas em sete grupos de cinco equipes e três grupos de seis equipes.

Dez vencedores de grupos e 10 segundos classificados se qualificarão para o torneio, com mais três vagas disponíveis via playoffs.

O sorteio das eliminatórias acontecerá em Frankfurt em 9 de outubro, com partidas marcadas para começar em março de 2023.