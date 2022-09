Canelo domina Golovkin na luta da trilogia (VÍDEO) — CMIO Esportes

Saul ‘Canelo’ Alvarez riu por último em sua rivalidade com Gennady ‘GGG’ Golovkin ao derrotar o cazaque em 12 rodadas em Las Vegas na noite de sábado para manter sua coroa indiscutível de super-médios.

Alvarez entrou na luta com apenas a segunda derrota de sua carreira de 61 lutas, quando foi derrotado pelo russo Dmitry Bivol em maio. Embora essa derrota, que ocorreu no meio-pesado, fosse compreensível, dada a ambição que ele demonstrou em subir várias divisões de peso, uma derrota para seu antigo rival Golovkin em seu campo de caça mais regular dos médios teria representado um golpe considerável no legado do ícone mexicano. .

Mas esses temores provaram ser totalmente infundados.

Canelo começou de longe o mais forte dos dois, pois procurou melhorar a vitória por decisão majoritária que marcou em sua segunda luta em setembro de 2018; uma luta que veio um ano após o empate da dupla no primeiro encontro.

No meio da luta, Canelo havia estabelecido uma vantagem substancial no placar contra um Golovkin surpreendentemente tímido, que seguiu uma estratégia conservadora em uma aparente tentativa de superar o mágico mexicano.

Canelo, no entanto, era um inimigo muito astuto e conseguiu ficar meia batida à frente na maioria das trocas. Quando Golovkin optou por aumentar a temperatura na nona rodada, no entanto, o estrago já estava feito e o deixou em busca de um nocaute improvável contra um dos melhores praticantes defensivos de sua geração, ou de qualquer outra.

Quando tudo foi dito e feito, Canelo havia derrotado Golovkin por 130 a 120, mas também havia estabelecido uma grande disparidade nos socos de força (85 a 46) para deixar poucas dúvidas quanto à identidade do vencedor.

Os juízes concordaram quando os scorecards foram lidos em voz alta: 116-112, 115-113, 115-113.

Uma das grandes trilogias do boxe terminou com uma vantagem de 2-0-1 para Canelo. Foi a segunda derrota na carreira de Golovkin e a primeira desde sua derrota para o mesmo lutador em 2018.

“Obrigado meu amigo, demos aos fãs três grandes lutas”, disse Canelo, dirigindo-se ao adversário depois.

“Deixei tudo lá. Eu preciso de cirurgia na minha mão, eu não sou bom na minha mão esquerda”, acrescentou, antes de provocar uma revanche com Bivol.

“Todo mundo sabe [Bivol is who I want to fight next]. Vamos ver o que acontece nessa luta. Mas eu preciso descansar. É muito importante para o meu legado, para o meu orgulho, para a minha família e para o meu país. eu vou vencê-lo.”

Golovkin, enquanto isso, acrescentou sua própria medida de elogios a um oponente a quem ele estará para sempre inextricavelmente ligado.

“Eu quero apertar a mão de Canelo“, disse o homem de 40 anos. “Parabéns a toda sua equipe. Ele é um verdadeiro guerreiro – se você não entende isso, você não entende nada.”