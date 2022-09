Lutador do UFC sofre perda devastadora graças a corte horrível (VÍDEO) — CMIO Esportes

Song Yadong perdeu a luta principal no UFC Vegas 60 por paralisação do médico, já que Gregory Rodrigues também teve a testa cortada

Song Yadong sofreu um revés na carreira depois que o médico do ringue não permitiu que ele continuasse na luta principal no UFC Vegas 60 devido a um corte horrível aberto pelo oponente Cory Sandhagen no cotovelo.

Em outra parte do card, Gregory Rodrigues teve a testa cortada por uma joelhada brutal, como mostram as fotos do presidente Dana White, mas se recuperou para marcar uma vitória por nocaute técnico.

O lutador chinês Sadong disse no meio da semana que espera uma chance pelo título dos galos, que será mantido pelo atual campeão Aljamain Sterling ou arrebatado por TJ Dillashaw no UFC 280 no próximo mês, se ele conseguir parar o ex-desafiante interino Cory Sandhagen.

E enquanto Song, de 24 anos, começou bem e igualou o adversário durante a maior parte da luta, uma cotovelada de Sandhagen no segundo round acabou ditando o rumo da noite.

O golpe de cotovelo esmagou a sobrancelha de Song e levou seu cutman a trabalhar nele com vigor entre os rounds. Depois que o quarto terminou, porém, o médico do ringue viu o suficiente e decidiu que Song, que também tinha inchaço na testa e ao redor do olho, não podia continuar.

Ostentando um respeitável recorde de 8-1-1 indo para o evento principal, Sadong estava empatado com Sandhagen por uma pontuação de duas rodadas cada em duas das cartas do juiz, com o terceiro vendo a ação 3-1 a favor de Sandhagen.

Enquanto Sandhagen quebrou uma série de duas derrotas consecutivas para os ex-reis da divisão TJ Dillashaw e Petr Yan, ele não estava feliz com a forma como a luta terminou com Sadong, que agora está 19-7-1 com um no contest.

“Odeio que tenha terminado assim” Sandhagen lamentou. “Acho que ele merecia um quinto round. Eu queria ver a quinta rodada. Eu queria ver os scorecards para ver se eu estava ganhando ou não. Isso é o que me importa, vencer. Eu venci.”

Nas redes sociais, os fãs da luta reagiram ao resultado e elogiaram Song por sua bravura.

“É triste porque Song era claramente o lutador mais habilidoso entre os dois e venceu os três primeiros rounds”, disse. concluiu um.

“É uma pena que tenha acabado assim” disse outro, ecoando as observações de Sandhagen. “Mas estou animado para ver o que o futuro reserva para Song. Ele mostrou claramente as habilidades para estar no topo.”

Em outra parte do card, Song não foi o único corte horrível: a testa de Gregory Rodrigues foi aberta por uma joelhada que o oponente Chidi Njokuani acertou na primeira troca de sua luta.

Rodrigues foi enviado cambaleando pelo grande chute, mas, ao contrário de Sadong, o brasileiro foi autorizado a seguir em frente e eliminou qualquer possibilidade de intervenção médica ao marcar um nocaute técnico no início do segundo round.

O presidente do UFC, Dana White, compartilhou uma foto do ferimento de batalha de Rodrigues antes e depois nas redes sociais. E enquanto o lutador peso-médio poderia ficar com uma cicatriz para a vida toda após a cicatrização dos pontos, Rodrigues pelo menos foi para casa com um bônus de Luta da Noite.