Irmão Pogba acusado e detido por tentativa de plano de extorsão — CMIO Esportes

O irmão de Paul Pogba, Mathias, foi indiciado e mantido sob custódia policial em relação ao suposto complô para extorquir dinheiro do meio-campista da Juventus.

De acordo com fontes judiciais que falaram à Reuters e à AFP, outros quatro homens também estão sendo formalmente investigados por extorsão e associação criminosa.













Através de seu advogado Yassine Bouzrou, Mathias Pogba insistiu em sua inocência. “Vamos contestar essa decisão”, Bouzrou revelou à emissora francesa BFMTV.

Mathias Pogba teria admitido que estava por trás de vídeos publicados nas redes sociais em francês, italiano, espanhol e inglês, onde ameaçou fazer “grandes revelações” sobre seu irmão Paul Pogba, companheiro de equipe da França Kylian Mbappe, e agente e advogado de Paul Pogba Rafael Pimenta.

Isso levou Paul Pogba a divulgar uma declaração detalhando como ele havia sido vítima de uma suposta tentativa de extorsão e ameaças de uma gangue organizada que dizia envolver Mathias Pogba e amigos de infância de Paul.

Em 16 de julho, Pogba apresentou uma queixa aos promotores da cidade italiana de Turim, onde a Juventus está sediada, e alegou que era alvo de uma chantagem de € 13 milhões (US$ 13 milhões). Em um relatório da Franceinfo, foi dito que esse dinheiro foi exigido para “serviços de proteção” prestados ao longo dos 13 anos de carreira de Paul Pogba.

Na terra natal dos irmãos, os promotores abriram uma investigação judicial que até agora levou Mathias a ser preso, acusado e detido.

Pouco depois de Paul Pogba divulgar sua declaração, Mathias Pogba afirmou ter evidências em vídeo de Paul contratando uma figura religiosa da África Ocidental conhecida como Marabout para conjurar um feitiço de feitiçaria em Mbappe e ver o astro do Paris Saint Germain ferido.

Esta evidência não foi produzida, e diz-se que Paul Pogba admitiu empregar feitiçaria, mas apenas para se manter livre de ferimentos em vez de tentar prejudicar os outros.













Uma possível rixa entre Paul Pogba e Mbappe ameaçou atrapalhar os planos da França de defender com sucesso o título da Copa do Mundo de 2018 no Catar no final deste ano, mas Mbappe limpou o ar publicamente e se ofereceu para colocar o desastre para trás para o bem da seleção de Didier Deschamps. equipe.

O contato de Pogba com feitiçaria também não teve sucesso em mantê-lo fora da mesa de operação. Desde que retornou à Juventus pela segunda vez em sua carreira em uma transferência gratuita do Manchester United, ele ainda não fez sua estreia pelos gigantes da Serie A, devido a uma lesão no joelho contraída em uma turnê de pré-temporada nos Estados Unidos.

Pogba enfrenta uma corrida contra o tempo para estar pronto para o Qatar 2022 e o jogo de abertura da França na Copa do Mundo contra a Austrália após passar por uma cirurgia.