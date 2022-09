Lutador do UFC quebra tela do octógono com queda selvagem (VÍDEO) — CMIO Esportes

O evento do UFC de sábado à noite em Las Vegas abriu novos caminhos, assim como a tela da gaiola

Alguém pode ser perdoado por pensar que os fãs de luta já viram de tudo durante os mais de 25 anos de história do UFC – mas o evento de sábado em Las Vegas teve uma das visões mais únicas da história da organização, quando um lutador deixou um amassado visível no tela depois de ser espetado em sua cabeça por um oponente.

Os pesos-médios Anthony Hernandez e Marc-Andre Barriault entraram em guerra por três rounds e um pouco dentro das instalações do UFC Apex em Sin City para abrir um card de luta encabeçado por um confronto altamente esperado entre os pesos-galos Cory Sandhagen e Song Yadong, mas seus A luta provavelmente será mais lembrada não pela finalização do triângulo de braço de Hernandez no terceiro round, mas por uma queda que ocorreu antes.

Hernandez, um ex-campeão da LFA que estava fazendo sua sexta aparição no UFC depois de se formar no elenco principal depois de aparecer no ‘Dana White’s Contender Series’, tentou derrubar Barriault depois de conseguir travar as mãos na cintura de seu adversário.

Mas, em vez de entregar seu oponente nas costas, o impulso assumiu o controle e enviou Barriault de cabeça para o tapete – com a cabeça e o pescoço parecendo suportar todo o peso do corpo.

A queda foi tão impactante que os replays subsequentes mostraram um amassado visível e sangrento na tela a partir do ponto de impacto.

A situação poderia ter sido muito mais grave, e felizmente Barriault pareceu evitar qualquer lesão grave como resultado da queda estrondosa.

No entanto, o comentarista e ex-campeão do UFC Daniel Cormier admitiu que espera que o impacto seja “machucar amanhã.”

Eu pensei em lesão na medula espinhal instantaneamente. Foi por pouco! Que bom que ele estava bem! — DJR (@djrubes76) 18 de setembro de 2022

Eu pensei em lesão na medula espinhal instantaneamente. Foi por pouco! Que bom que ele estava bem! — DJR (@djrubes76) 18 de setembro de 2022

No geral, não será uma luta que Barriault olha para trás com carinho, depois de também quebrar a costela durante a luta e finalmente ficar inconsciente quando sofreu a sexta derrota de sua carreira de 21 lutas.

“O cara acabou de ser derrubado de cabeça no UFC com tanta força que danificou o chão da jaula! Eu literalmente NUNCA vi isso, NUNCA!!!” escreveu um fã online, em resposta às imagens chocantes.

“Eu pensei em lesão na medula espinhal instantaneamente. Foi por pouco! Que bom que ele estava bem!” acrescentou outro.

Um acrescentou que mesmo os fãs mais experientes do UFC não poderiam esperar o que viram: “Assisto desde 06 e nunca vi isso.”