Pogba sob proteção policial em meio a amarga disputa familiar – mídia — CMIO Esportes

O vencedor da Copa do Mundo é alvo de uma campanha de extorsão envolvendo seu irmão

Paul Pogba está sob proteção policial na Itália, enquanto as investigações continuam sobre um suposto plano de extorsão criminal contra o vencedor da Copa do Mundo, de acordo com relatos vindos de sua terra natal, a França.

Um grupo que supostamente envolve seu irmão Mathias teria exigido uma quantia de cerca de US $ 13 milhões do jogador de futebol.

Mathias Pogba foi acusado pela polícia em relação aos crimes nos últimos dias e, de acordo com o Le Parisien, Paul Pogba foi colocado sob proteção da polícia local em Turim, apenas alguns meses depois de se juntar à Juventus do Manchester United em uma transferência gratuita após o vencimento de seu contrato. contrato em Old Trafford.













De acordo com a publicação francesa, a presença de seguranças policiais em torno do jogador de 29 anos foi confirmada por membros de sua comitiva que buscam isolar Pogba de novos contatos do grupo criminoso.

Além de Mathias Pogba, outros quatro indivíduos foram acusados ​​de supostas ofensas relacionadas ao complô após uma investigação judicial aberta pela promotoria de Paris no início deste mês.

Foi relatado que Pogba disse aos promotores que ele era alvo da trama criminosa desde março e que havia pago uma quantia de US$ 96.000 ao grupo, segundo a Reuters, depois de ter sido fisicamente ameaçado em Manchester e Turim pela gangue.

Outros relatórios afirmaram que Pogba foi detido pelo grupo criminoso em um apartamento em Paris, onde lhe disseram que não havia fornecido apoio financeiro suficiente aos amigos de infância desde que se tornou um dos jogadores de futebol mais famosos do mundo – com Franceinfo afirmando que homens armados com rifles de assalto exigiu US$ 12,5 milhões pelos chamados ‘serviços de proteção’, que remontam a 13 anos de sua passagem inicial pelo Manchester United.













A trama ganhou atenção do público em agosto, quando Mathias Pogba divulgou um vídeo nas redes sociais no qual ameaçava expor informações privadas sobre seu irmão, o que, segundo ele, seria um choque para o clube do futebolista e seus torcedores.

“O público francês, inglês, italiano e espanhol, assim como os torcedores do meu irmão – e mais ainda o time francês e a Juventus, os companheiros de time do meu irmão e seus patrocinadores – merecem saber algumas coisas.”, disse Mathias Pogba.

“Para tomar uma decisão informada se ele merece a admiração, o respeito e o amor do público.

“Se ele merece seu lugar na seleção francesa e a honra de jogar na Copa do Mundo. Se ele merece ser titular na Juventus. Se ele é uma pessoa confiável, que qualquer jogador gostaria de ter ao seu lado.”

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Mbappé quebra silêncio sobre escândalo de ‘bruxaria’ de Pogba

Pogba, juntamente com sua agente Rafaela Pimenta e sua mãe Yeo Moriba, rapidamente divulgaram um comunicado em que diziam que ele era alvo de uma trama criminosa e que as autoridades necessárias foram notificadas.

Eles também indicaram que não comentarão mais sobre o assunto até que as investigações – que continuam em andamento – sejam concluídas.