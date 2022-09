Messi supera Ronaldo com novo marco — CMIO Esportes

O gol da vitória de Lionel Messi pelo Paris Saint-Germain contra o Lyon no domingo não apenas deu três pontos à sua equipe na corrida pela coroa da Ligue 1, mas também o colocou à frente do rival de longa data Cristiano Ronaldo pelo maior número de gols não pênalti marcados em suas carreiras.

Messi deslumbrou para o PSG no confronto de domingo com seus adversários franceses ao encontrar o fundo da rede após um belo trabalho de Neymar para montar o ícone argentino.

O gol significa que Messi já marcou 672 gols não de pênalti em sua carreira, um a mais que Ronaldo e em 150 jogos a menos.

O esforço de Ronaldo para manter o ritmo de Messi foi prejudicado por um péssimo início de temporada no Manchester United, onde ele encontrou o fundo das redes apenas uma vez – um pênalti – em suas oito partidas em todas as competições.













Notavelmente, os dois maiores artilheiros de sua geração têm registros quase idênticos até agora em suas respectivas carreiras. Messi marcou 700 gols (incluindo pênaltis) em sua carreira no clube até o momento, com Ronaldo apenas um atrás em 699.

No entanto, Ronaldo ainda pode se gabar de ser a maior ameaça de gol da história do futebol internacional, com 117 gols em 189 jogos por Portugal.

Messi, por sua vez, está atrás com 86 gols em suas 162 partidas pela Argentina até o momento.

O recorde de gols (sem pênaltis) entre a dupla pode muito bem ser aquele que muda de mãos em várias ocasiões ao longo da próxima temporada, e especialmente se Ronaldo voltar ao time titular no Manchester United.

O novo técnico holandês do clube, Erik ten Hag, parece ter sinalizado que não vê o superastro português como parte integrante de sua equipe titular em Old Trafford.

Com 672 gols sem pênaltis, Messi está à frente de Ronaldo, com 150 jogos a menos. Os números que esses dois postam são malucos. https://t.co/2ikqrydubo — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) 18 de setembro de 2022

Messi, em comparação, continua sendo uma peça fundamental no PSG, mas as estatísticas recentes apresentadas por ambos os jogadores parecem sugerir que a idade avançada diminuiu um pouco suas proezas goleadoras – com a atual passagem de Messi no PSG sendo de longe a menos eficaz de sua carreira em as apostas do gol.

De fato, Messi e Ronaldo estão sendo ofuscados por ameaças de gols emergentes dentro e ao redor deles.

O francês Kylian Mbappe, que é um dos parceiros de ataque de Messi no PSG, marcou 10 gols em 9 jogos nesta temporada – e na metade azul de Manchester, Erling Haaland teve um início sensacional de carreira no Manchester City e marcou 14 gols em suas 10 partidas até agora.

Se Messi e Ronaldo podem ou não imitar esses números, ainda não se sabe, mas certamente não impedirá que a dupla notoriamente ambiciosa tente.