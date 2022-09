O ex-lutador do UFC Jeff Monson revelou que seu filme sobre a situação do povo de Donbass está perto de ser concluído.

Monson, que nasceu nos EUA, mas obteve a cidadania russa em 2018, acusou o mundo de “esquecendo” sobre a população local na região que sofreu oito anos de conflito com o regime em Kiev.

“O filme se chama ‘Oito Anos Antes’… Na verdade, será finalizado no final do mês… terminamos as filmagens, estamos fazendo a edição, está quase finalizado, faltam duas semanas para estar completamente finalizado, ” Monson disse à RIA Novosti.

“Todo o objetivo deste filme é mostrar às pessoas que o mundo inteiro se esqueceu do povo de Donbass.

“Todo mundo há seis meses dizia: ‘Ah, a Rússia é tão ruim, a Rússia está invadindo a Ucrânia.’

“Não, a Rússia veio para salvar o povo de Donbass. E as pessoas ficam tipo, ‘Onde está Donbass, onde está Donetsk?’ Ninguém no mundo, exceto talvez a Rússia, entendeu o que estava acontecendo.”

Monson, 51, é um veterano de quase 90 competições profissionais de MMA e lutou sob a bandeira de promoções como UFC, Strikeforce, PRIDE e Cage Warriors.













Sua afinidade com a Rússia, e em particular com o Partido Comunista, cresceu nos últimos anos e Monson recebeu a cidadania do presidente Vladimir Putin há quatro anos.

Monson visitou o Donbass devastado pela guerra em 2016 para dar uma série de masterclasses e fazer viagens a escolas e orfanatos locais.

Ele também seguiu uma carreira política na cidade de Krasnogorsk, nos arredores de Moscou, enquanto se manifestava consistentemente contra as políticas seguidas pelo governo dos EUA e suas várias campanhas militares estrangeiras ao longo dos anos.

Falando ao jornal russo Zvezda em agosto, Monson disse que estava trabalhando com um amigo jornalista para fazer o filme Donbass, para o qual eles coletaram grandes quantidades de testemunhos da população local entre uma variedade de materiais.

Monson disse que perdeu amigos próximos na região como resultado do bombardeio ucraniano.