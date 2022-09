Federação de esportes derruba apelos de reentrada da Rússia — CMIO Esportes

A União Internacional de Biatlo (IBU) prolongou uma suspensão originalmente proferida em março

A União Internacional de Biatlo (IBU) estendeu sua proibição a atletas russos e bielorrussos em um congresso realizado na sexta-feira, onde o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, também fez comentários de abertura.

A IBU adotou uma moção apresentada por seu Conselho Executivo para confirmar sua decisão de 1º de março deste ano de não permitir que atletas ou oficiais russos ou bielorrussos em seus eventos “até novo aviso.”

Um total de 39 membros votaram a favor da moção, que foi apoiada pela recomendação do COI em fevereiro de proibir atletas russos e bielorrussos como resposta ao conflito militar na Ucrânia. Dois membros da IBU votaram “não”, enquanto cinco se abstiveram.

A questão da adesão da Rússia e da Bielorrússia à organização – que foi suspensa – também foi votada.

Quarenta membros apoiaram a moção apresentada pelo Conselho Executivo para suspender as federações russa e bielorrussa “até que demonstrem seu total compromisso em apoiar e promover os propósitos e princípios do IBU”, com um voto “não”, quatro abstenções e outro voto nulo.

A mídia russa informou que o IBU enviou uma carta da União Russa de Biatlo (RBU) a todos os membros antes da votação, na qual as autoridades russas solicitaram seu retorno ao redil.

De acordo com o assessor de imprensa do RBU, Sergey Averyanov, através do serviço de mensagens Telegram, as federações da Noruega, Polônia, Brasil e Ucrânia se manifestaram contra a readmissão de russos e bielorrussos no Congresso.

Reagindo à notícia, a biatleta russa Natalia Gerbulova disse que estava “ofendido e irritado por estarmos sendo privados do que temos preparado para todas as nossas vidas”.













O presidente da RBU, Viktor Maigurov, ecoou essas palavras, prevendo que a suspensão do biatlo russo pode até forçar o término prematuro das carreiras de muitos atletas e treinadores.

“A suspensão pode durar vários anos e não temos controle sobre ela, mas as consequências podem ser graves. Você acha isso justo?” Maigurov foi citado como tendo dito no Congresso.

“Se você quer prejudicar o biatlo russo, é um direito seu, mas muitos atletas e treinadores podem encerrar suas carreiras”, disse. Maigurov continuou.

“Você também pode fazer nossos jovens atletas pensarem em mudar sua cidadania esportiva, [and] milhares de crianças russas podem deixar o biatlo, preferindo outros esportes [such as] tênis, hóquei ou judô.

“O biatlo mundial sobreviverá sem atletas russos, mas não tenho certeza se isso ajudará o esporte, nem acho que ajudará os atletas ucranianos.

“Esta é sua responsabilidade: podemos construir muros ou pontes, devemos fazer a escolha certa”, Maigurov exigiu das autoridades do biatlo.