Inglês na fila para papel-chave em gigantes do futebol russo – mídia — CMIO Esportes

Paul Ashworth deve assumir o cargo de diretor esportivo do Spartak Moscou

O Spartak Moscou contratará Paul Ashworth como seu novo diretor esportivo em um futuro próximo, de acordo com relatos na Rússia.

Championat diz que conversou com fontes familiarizadas com a situação e que Ashworth em breve voará para a capital russa e assinará seu contrato com um dos maiores clubes de futebol do país.

A mídia esportiva russa Metaratings relata que Ashworth já obteve um visto e que a chegada do homem de 52 anos é esperada na próxima semana, em 20 ou 21 de setembro.

Esta semana, o CEO do Spartak, Evgeny Melezhikov, também declarou que o Spartak em breve terá um novo diretor esportivo estrangeiro.













O inglês Ashworth é um profissional viajado que já trabalhou na Rússia em 2005 como diretor esportivo do Rostov, onde também se tornou gerente interino quando Gennady Stepushkin estava em tratamento.

Iniciando sua carreira como treinador de juniores no Cambridge United em 1992, ele também possui passagens pela Letônia, Cazaquistão e Nigéria, onde explicou em uma anedota ao The Athletic que já foi refém de “quatro ou cinco horas” por 50 jovens que foram ao estádio do Sunshine Stars FC com tacos e tacos de beisebol enquanto ele era o técnico principal.

Ashworth deve chegar ao Spartak após um mandato bem-sucedido de 18 meses no Astana, no Cazaquistão, como CEO e diretor esportivo.

Acompanhando sua chegada à Liga Europa, uma vitória histórica sobre o Manchester United em casa na fase de grupos em 2019 também foi alcançada sob seu comando.

Ele também deve se juntar ao Spartak Moscou em um momento de mudança geral no clube.

Os moscovitas são a equipe nacional mais bem sucedida da Rússia de todos os tempos, com 22 títulos da primeira divisão, mas atualmente ocupam o quinto lugar na Premier League russa com 16 pontos, sete atrás do líder e atual campeão Zenit.

No mês passado, a empresa de energia russa Lukoil anunciou que adquiriu o controle total do clube e também confirmou que o presidente de longa data, Leonid Fedun, deixaria seu cargo enquanto tenta “reforçar a posição competitiva do Spartak e levar a novas vitórias.”

“Haverá grandes mudanças no Spartak”, Melezhikov jurou.