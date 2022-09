FIFA emite decisão após recurso para expulsar país sul-americano da Copa do Mundo – CMIO Esportes

A seleção nacional de futebol do Chile perdeu o apelo para substituir o rival sul-americano Equador na próxima Copa do Mundo da FIFA no Catar, embora o caso agora provavelmente vá para o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS).

O Chile argumentou que Byron Castillo, do Equador, é na verdade colombiano e, portanto, inelegível para jogar em oito de seus jogos de qualificação para a Copa do Mundo, mas a FIFA considerou em uma decisão na sexta-feira que “com base nos documentos apresentados, o jogador deveria ser considerado como detentor de nacionalidade equatoriana permanente de acordo com” e, portanto, descartou a reclamação.

O Chile alegou ter evidências que provam que Castillo é colombiano, mas agora terá que levar sua campanha ao CAS em Lausanne, na Suíça, que pode solicitar uma audiência urgente, já que a Copa do Mundo começa em cerca de nove semanas.

O Chile começou a preparar seu caso após o sorteio da Copa do Mundo, em 1º de abril, que colocou o Equador no Grupo A com o anfitrião Catar – contra quem jogará o jogo de abertura da competição –, além de Holanda e Senegal.













Se o Equador for forçado a perder as oito partidas em que Castillo estrelou, o Chile subiria para o quarto lugar no grupo sul-americano de qualificação e conquistaria a última vaga de qualificação automática.

Se o Chile for bem-sucedido em sua situação, muitos torcedores equatorianos ficarão sem dinheiro depois que milhares deles compraram ingressos e pagaram hospedagem para assistir à quarta participação de seu país na Copa do Mundo.

A apelação do Chile foi ouvida remotamente na quinta-feira com três juízes presentes via link de vídeo da sede da FIFA em Zurique.

O juiz-chefe foi o ex-conselheiro da Casa Branca do governo de Barack Obama, Neil Eggleston, que deu continuidade a uma tendência da Fifa raramente revogar uma decisão proferida por seu comitê disciplinar.

A reclamação é a segunda do Chile em campanhas consecutivas de qualificação para a Copa do Mundo.

Em 2018, a caminho da Rússia, a Bolívia teve que perder dois jogos depois de colocar em campo um jogador inelegível. Junto com o Peru, o Chile alegou que o falecido substituto Nelson Cabrera era nascido no Paraguai e também havia sido convocado por sua seleção nacional.

A Bolívia perdeu um recurso do CAS, mas o Chile ainda não se classificou para a Rússia depois que o Peru conquistou três pontos extras e subiu acima deles no grupo de qualificação sul-americano.

A FIFA criou regras mais rígidas para o Catar 2022 em resposta ao furor, exigindo que todos os jogadores nas partidas de qualificação produzissem “passaportes internacionais permanentes válidos” para os árbitros verificarem.

Mas, do jeito que as coisas estão, os reis da Copa América de 2015 e 2016, o Chile, certamente perderão a participação no torneio internacional da FIFA pela segunda vez consecutiva.