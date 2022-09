Alemanha quer Rússia e Bielorrússia banidas da Euro 2024 – Spiegel – CMIO Esportes

A ministra do Interior da Alemanha, Nancy Faeser, exigiu que a Rússia e a Bielorrússia sejam banidas do torneio de futebol Euro 2024, segundo o Der Spiegel. A revista informa que o responsável escreveu ao Presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, sobre o assunto.

A Alemanha deve sediar a competição pela primeira vez como uma entidade unida, embora a Alemanha Ocidental tenha sediado o torneio de 1988.

Três semanas antes do sorteio dos grupos de qualificação, que será realizado em Frankfurt, a carta observa como a Rússia já está banida das competições internacionais e exige o mesmo tratamento para seu aliado próximo.













Faeser alegadamente argumenta que a Bielorrússia, que nunca se classificou para um grande torneio e jogou seus jogos em casa da Liga das Nações da UEFA na Sérvia em junho sem a presença de torcedores, deveria ser excluída de todos os jogos e torneios internacionais de futebol devido ao fato de seu governo ser “apoiadores essenciais da liderança russa” no conflito militar em curso na Ucrânia.

Além disso, o político alemão teria acrescentado que a UEFA também deveria suspender funcionários russos e bielorrussos de “os órgãos influentes das federações desportivas internacionais” porque o futebol deve “cumprir seu papel responsável e mostrar uma posição unida contra essa forma de desrespeito aos direitos humanos”.

“Todos os responsáveis ​​devem ser privados de qualquer possibilidade de participação esportiva, influência ou outra representação”, ela foi citada como acrescentando.

Entretanto, a revista The Athletic diz que a UEFA já recebeu a correspondência e irá responder oportunamente.

O pedido de Faeser da Alemanha segue um movimento semelhante do presidente da Federação Ucraniana de Futebol (UAF), Andrey Pavelko, que solicitou que a Rússia fosse excluída do sorteio da fase de qualificação em 1º de outubro.

A Rússia deve ser “completamente isolado no cenário internacional, inclusive no futebol” Pavelko escreveu no site oficial da associação, acrescentando que sua organização é “atualmente a fazer esforços ao nível da UEFA” nesse sentido.

A UEFA e a FIFA excluíram todas as equipes russas das competições internacionais de futebol em fevereiro.