Djokovic presta homenagem ao rival aposentado Federer — CMIO Esportes

O tenista Novak Djokovic juntou-se a Rafael Nadal para elogiar seu rival de gerações aposentado, Roger Federer.

Acabando com as especulações de que ele lançaria um retorno no outono, Federer, de 41 anos, anunciou por meio de um longo comunicado na quinta-feira que se afastará do esporte como profissional após a Laver Cup, em Londres, na próxima semana.

Enquanto nomes como Nadal e Serena Williams correram para prestar homenagem à lenda suíça, Djokovic ficou quieto sobre o assunto até ir ao Instagram para falar sobre o desenvolvimento bombástico na sexta-feira.

“Roger, é difícil ver este dia e colocar em palavras tudo o que compartilhamos neste esporte juntos” Djokovic começou na legenda de um conjunto de nove fotos dos dois juntos.

“Mais de uma década de momentos incríveis e batalhas para relembrar. Sua carreira deu o tom para o que significa alcançar a excelência e liderar com integridade e equilíbrio.

“É uma honra conhecê-lo dentro e fora das quadras e por muitos anos. Eu sei que este novo capítulo trará coisas incríveis para você, Mirka, as crianças, todos os seus entes queridos, e os fãs de Roger ainda têm muito o que esperar”. disse Djokovic.

“De nossa família para a sua, desejamos muita alegria, saúde e prosperidade no futuro. Ansioso para comemorar suas conquistas e vê-lo em Londres”, disse. ele acrescentou, antes de marcar Federer.

Como está implícito, Djokovic se juntará a Federer na Laver Cup de 23 a 25 de setembro, quando jogará no mesmo time pela primeira vez.

Nadal também estará presente, com os ‘Big Three’ atualmente tenistas mais bem sucedidos de todos os tempos em termos de vitórias de Grand Slam.

Enquanto Federer já liderou o pelotão com 20 triunfos, ele já foi ultrapassado por Nadal, que levou dois à frente este ano com vitórias no Aberto da Austrália e dos EUA.

Djokovic aumentou sua contagem para 21 ao conquistar o título de simples masculino de Wimbledon pela sétima vez neste verão, e ameaça o recorde de Federer de oito no torneio de tênis mais antigo do mundo.

Lamentando as notícias de Federer, Nadal disse que quinta-feira foi triste para ele pessoalmente, e “para esportes ao redor do mundo.”

“Foi um prazer, mas também uma honra e privilégio compartilhar todos esses anos com vocês, vivendo tantos momentos incríveis dentro e fora das quadras.

“Teremos muito mais momentos para compartilhar juntos no futuro, ainda há muitas coisas para fazer juntos, sabemos disso”, disse Nadal.