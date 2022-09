Irmão de Pogba levado a tribunal por alegações de extorsão — CMIO Esportes

Relatórios da França dizem que Mathias Pogba já foi levado a um juiz

O irmão do jogador de futebol francês Paul Pogba, Mathias, já foi levado a tribunal por alegações de que ele tentou extorquir dinheiro do meio-campista da Juventus, segundo um relatório da agência francesa RMC Sport.

O veículo diz que Mathias Pogba deveria ser transferido para um tribunal em Paris na sexta-feira, depois que sua custódia policial foi levantada.













Na terça e quarta-feira desta semana, Mathias Pogba, que teria se entregado, e outros quatro foram interrogados pelas autoridades locais.

Mathias foi preso em relação às alegações de Paul Pogba de que seu irmão e amigos de infância tentaram extorquir dinheiro dele.

A Franceinfo informou que havia uma demanda de € 13 milhões (US$ 13 milhões) por “serviços de proteção” prestados ao longo de um período de 13 anos desde que a ex-estrela do Manchester United se tornou profissional.

As ameaças teriam sido realizadas em março, enquanto Paul Pogba estava em serviço internacional para Les Bleus.

Em uma tentativa de ganhar tempo e o silêncio da gangue, ele teria pago € 100.000 (US $ 100.000), mas levou o assunto à polícia quando as ameaças continuaram.

Mathias Pogba sustentou através de seu advogado, Richard Arbib, que é um “completo estranho” a qualquer suposta tentativa de extorsão contra seu irmão, que só se tornou de conhecimento público quando Mathias publicou um vídeo ameaçando “grandes revelações” sobre Paul, sua advogada, a agente Rafaela Pimenta, e a sensação do Paris Saint Germain, Kylian Mbappe.

Isso levou Paul a divulgar uma declaração alegando ter sido vítima de uma tentativa de extorsão, à qual Mathias respondeu sugerindo que seu irmão usou feitiçaria para fazer com que seu companheiro de equipe da França Mbappé ficasse ferido.

Diz-se que Paul admitiu usar feitiçaria, mas apenas na tentativa de se manter livre de ferimentos, mas para não prejudicar Mbappe.

Se for esse o caso, a tentativa de feitiçaria aparentemente não teve sucesso, já que Paul Pogba está atualmente afastado por uma lesão no joelho e até agora não pode estrear pela Juventus, à qual ingressou pela segunda vez em uma transferência gratuita do Manchester Unidos neste verão.

A lesão exigirá cirurgia e ameaça impedi-lo de se juntar à França em novembro para defender o título da Copa do Mundo que conquistou na Rússia há quatro anos. Mas Pogba pelo menos recebeu o apoio de Mbappé, que expressou vontade de deixar o desastre para trás pelo bem da seleção.













Veículos como o L’Equipe dizem que, se o conflito aumentasse, o técnico Didier Deschamps teria que decidir qual dos dois embarcaria no avião para o Catar para a Copa do Mundo.

Agora que Mbappe enterrou o machado, Pogba só tem seus problemas familiares e lesões para resolver antes da abertura do torneio da França contra a Austrália no Grupo D em 22 de novembro.

Antes disso, a França enfrentará a Áustria e a Dinamarca na próxima semana na Liga das Nações da UEFA.