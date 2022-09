Ícone do octógono anuncia aposentadoria – mídia — CMIO Esportes

O ex-campeão peso-pena do UFC e WEC José Aldo, 36, que é considerado por muitos como um dos melhores lutadores de artes marciais mistas da história, se aposentou do esporte, segundo relatos de sua terra natal, Brasil.

Aldo recentemente sofreu uma derrota desanimadora para Merab Dvalishvili, natural de Tbilisi, no card de luta do UFC em Salt Lake City, Utah, no mês passado – uma luta que quebrou uma sequência de três vitórias consecutivas que o levou à porta de uma potencial disputa pelo título mundial dos galos.

No entanto, após ficar aquém da derrota por decisão unânime, o ícone da luta brasileira optou por se afastar do MMA com uma luta restante em seu contrato com o UFC após negociações com a organização em que eles concordaram em cancelar a luta final em seu contrato, conforme reportagem do Combate.

A decisão vem vários dias depois que o técnico de longa data de Aldo, André Pederneiras, aconselhou publicamente seu lutador a se afastar do MMA depois de declarar que o ex-campeão mundial tinha pouco a provar.

Esperava-se que Aldo revelasse sua aposentadoria após uma luta de despedida no evento programado do UFC no Brasil em janeiro, mas parece que ele apressou sua decisão de pendurar as luvas de 4 onças.

No entanto, sua jornada nos esportes de combate pode ainda não estar totalmente concluída. Seu acordo com o UFC para remover a exigência de mais uma luta de seu contrato o liberará para competir em outros esportes de combate, como boxe ou Jiu Jitsu brasileiro.

Se ele tivesse saído com uma luta restante em seu contrato, o UFC teria mantido seus direitos promocionais; algo que teria provado ser um obstáculo significativo se ele optasse por tentar sua sorte em outras arenas de combate.

Alegadamente, José Aldo se aposentou com uma luta restante em seu contrato com o UFC. Se isso persistir, ele termina com um recorde de 31-8 e ficou invicto de maio de 2006 a dezembro de 2015.https://t.co/3HZ52eCWAt — Luke Thomas (@lthomasnews) 18 de setembro de 2022

Segundo esta reportagem, José Aldo se aposentou do MMA. Ele tinha 1 luta restante no contrato, mas o UFC concordou em liberá-lo, então ele está livre para lutar boxe no futuro, se quiser. https://t.co/6Cv6llzmdM — Guilherme Cruz (@guicruzzz) 18 de setembro de 2022

Aldo lutou contra alguns dos maiores nomes do MMA ao longo de uma carreira em que lutou pela primeira vez profissionalmente em agosto de 2014.

A primeira década de sua carreira o viu acumular um impressionante recorde de 25-1, conquistando a coroa dos penas do WEC ao longo do caminho. Mais tarde, isso foi atualizado para o título dos penas do UFC quando o WEC foi comprado pelo UFC.

Ele defendeu o título mundial de 145lbs em suas primeiras sete lutas com a organização, derrotando nomes como Chad Mendes e Frankie Edgar ao longo do caminho.

Ele experimentaria sua primeira derrota no UFC em dezembro de 2015, quando o irlandês Conor McGregor o nocauteou apenas 13 segundos em sua luta pelo título no UFC 194.

Isso marcou uma queda nos resultados de Aldo, pois ele faria 6-6 em suas próximas 12 lutas com o UFC, até o que provou ser sua última aparição no octógono no mês passado contra Dvalishvili.

Aldo se aposenta com um cartel de 31 vitórias e 8 derrotas e é considerado pela maioria como o melhor lutador peso pena da história.