Chefe da NHL quer que russos joguem na Copa do Mundo de Hóquei — CMIO Esportes

Bill Daly revelou que a liga gostaria de ver suas estrelas russas na competição de 2024

O comissário da NHL, Bill Daly, indicou que os jogadores russos devem poder participar da Copa do Mundo de Hóquei programada para 2024.

Embora os russos possam ser encontrados em toda a liga norte-americana de elite, composta por franquias dos EUA e do Canadá, as equipes russas estão atualmente impedidas de participar de competições internacionais.













Isso se deve a uma proibição imposta pela Federação Internacional de Hóquei no Gelo (IIHF) com base em uma recomendação do Comitê Olímpico Internacional (COI) em resposta ao conflito militar em andamento na Ucrânia.

Na quinta-feira, no entanto, Daly deu às estrelas russas a esperança de poder competir na Copa do Mundo de Hóquei de alguma forma enquanto falava com a mídia americana no Player Media Tour em Henderson, Nevada.

Embora Daly tenha dito que era muito cedo para determinar como a Rússia poderia aparecer no evento, ele parecia confiante de que os jogadores russos poderiam.

“Certamente, gostaríamos disso e acho que nossos jogadores russos gostariam disso. Portanto, certamente gostaríamos de acomodá-los de alguma maneira credível ”, disse ele. Daly disse, conforme citado pela ESPN.

Tem sido sugerido que isso pode significar que os jogadores jogam sob o status neutro e sem o nome e a bandeira de sua equipe nacional.

No torneio programado para acontecer ao longo de 17 dias em fevereiro de 2024, não é esperado que haja um Team Europe e um Team North America, como visto na última vez que o evento foi realizado em 2016.

Em vez disso, dez seleções estão cotadas para participar da edição de 2024 do torneio, com duas equipes eliminadas da fase de qualificação enquanto as outras oito disputam o título.













Países como Canadá, EUA, Suécia, Finlândia, República Tcheca e alguma forma da equipe da Rússia devem aparecer, enquanto outros candidatos para completar o pacote incluem Suíça, Alemanha, Áustria e Noruega.

Os comentários de Daly vêm depois que a lenda do hóquei russo Viacheslav Fetisov afirmou acreditar que sua terra natal seria capaz de enviar um time para a Copa do Mundo de Hóquei e duvidou de suas credenciais sem estrelas russas.

“A Copa do Mundo sem [Evgeni] Malkin, [Alexander] Ovechkin e [Artemi] Panarin? Não posso acreditar”, Fetisov zombou.

“Se você tem esses caras jogando no [NHL]por que você não pode fazer uma equipe deles?

“Baseado na lógica e na razão, acho que a seleção russa vai participar da Copa do Mundo” Fetisov concluiu.