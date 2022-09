Ucrânia quer Rússia banida do Euro — CMIO Esportes

As autoridades do futebol ucraniano exigiram que a Rússia seja excluída do sorteio de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024. Os grupos de qualificação para a competição serão determinados em uma cerimônia na Alemanha em 9 de outubro.

O presidente da Federação Ucraniana de Futebol (UAF), Andrey Pavelko, fez um apelo à UEFA no site oficial da sua organização, alegando que a Rússia deveria ser “completamente isolado no cenário internacional, inclusive no futebol”.

“Estamos atualmente fazendo esforços em nível da UEFA, cujo objetivo é impedir que a Rússia participe do sorteio da Euro 2024, que está marcado para 9 de outubro em Frankfurt”. disse Pavelko.

As equipes russas de todos os níveis foram inicialmente banidas das competições da FIFA e da UEFA no final de fevereiro, seguindo uma recomendação do Comitê Olímpico Internacional (COI).













As sanções da FIFA são indefinidas e privou a seleção masculina russa da chance de chegar à Copa do Mundo de 2022 no Catar.

A Uefa anunciou no início de maio que suas sanções cobririam a temporada 2022/23, mas não fez nenhuma declaração formal sobre a possível participação russa nas partidas de qualificação para a Euro 2024.

Relatos da mídia russa afirmaram que a questão poderia ser resolvida na reunião do Comitê Executivo da UEFA agendada para a Croácia em 20 de setembro.

Isso pode decidir se a Rússia terá o direito de participar das partidas das eliminatórias da Euro 2024, que começam em março do próximo ano, antes do início do torneio na Alemanha em junho de 2024.

No mesmo comunicado, o presidente da UAF, Pavelko, repetiu os apelos para que a UEFA e a FIFA intervenham para impedir um amistoso de futebol planejado entre Rússia e Bósnia e Herzegovina, marcado para São Petersburgo em novembro.

“Estamos fazendo todo o possível para evitar que a partida aconteça”, disse Pavelko.

O funcionário acrescentou que a UAF também está tentando impedir que as equipes juvenis femininas da Rússia e da Sérvia joguem partidas planejadas para outubro.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Países balcânicos comentam em meio a pressão para cancelar partida de futebol da Rússia

As autoridades do futebol russo criticaram consistentemente as proibições das equipes do país como discriminatórias e contraditórias ao princípio do esporte ser separado da política.

Também foi apontado que outros países cujas lideranças lançaram campanhas militares estrangeiras – incluindo os EUA e seus aliados da OTAN – não enfrentaram punições semelhantes ao longo dos anos.

A União Russa de Futebol (RFU) perdeu seu recurso contra as proibições da UEFA e da FIFA no Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) na Suíça, mas indicou que ainda pode levar o caso à autoridade superior do Supremo Tribunal Federal Suíço.

A Rússia esteve entre os anfitriões do último Campeonato da Europa da UEFA, que se realizou no verão de 2021, após um ano de atraso devido à pandemia.

São Petersburgo recebeu sete partidas do torneio pan-continental, incluindo as quartas de final entre Espanha e Suíça.