Fãs de futebol alemães acusados ​​de saudação nazista (VÍDEO) — CMIO Esportes

O time de futebol alemão Eintracht Frankfurt foi forçado a reagir depois que dois torcedores foram flagrados fazendo saudações nazistas antes de uma partida da Liga dos Campeões da UEFA contra o Marselha na terça-feira.

Os atuais campeões da Liga Europa conquistaram sua primeira vitória no Grupo D ao derrotar seus rivais da Ligue 1 por 1 a 0, após uma derrota em casa por 3 a 0 para o Sporting na última partida.

No entanto, cenas violentas antes do pontapé inicial e no final do jogo voltaram às manchetes pelas razões erradas após os confrontos da Liga Europa entre os torcedores do Colônia e do Nice na semana passada no sudoeste da França.

Dado que um bolsão de torcedores do Marselha causou problemas em Londres em sua estreia na Liga dos Campeões nesta temporada, arrancando uma bandeira do Pride, entrando em confronto com a polícia e tentando chegar à casa para atacar os torcedores do Tottenham Hotspur, a partida foi considerada de alto risco. e levou a uma operação de segurança em larga escala.

A atmosfera era esperadamente hostil no Stade Velodrome também, com a tropa de choque forçada a intervir antes do pontapé inicial e mais tarde na ação, quando os torcedores rivais jogaram sinalizadores e fogos de artifício uns nos outros.

Isso foi capturado na câmera, assim como um par de torcedores de Frankfurt aparentemente fazendo saudações nazistas – das quais o clube da capital financeira alemã imediatamente se distanciou.

Dois torcedores do Eintracht Frankfurt foram flagrados fazendo uma saudação nazista antes de #SGEjogo da Liga dos Campeões em Marselha. Thread de fundo sobre por que isso é um grande negócio. 1/6pic.twitter.com/OiaCR25eI3 — Felix Tamsut (@ftamsut) 13 de setembro de 2022

“O Eintracht Frankfurt está comprometido com a tolerância e a diversidade e deixou sua posição muito clara na luta contra o racismo, o antissemitismo e a discriminação”. correu um declaração da equipe da Bundesliga reagindo às imagens.

“O clube se dissocia completa e totalmente de um incidente isolado”, acrescentou, onde dizia “foi feito um gesto semelhante a uma saudação nazista.”

“As ideias antissemitas são totalmente opostas aos valores categóricos e imutáveis ​​do clube e suas raízes”, Frankfurt continuou, detalhando que a pessoa “quem pode ser visto no vídeo e quem ainda não foi identificado” se reportaram aos representantes dos torcedores no estádio e “nega enfaticamente a acusação de motivos anti-semitas”.













O clube prometeu conduzir uma investigação detalhada e, mesmo que os homens sejam considerados inocentes, eles não encontrarão simpatia de outros fiéis de Frankfurt com um grupo de torcedores dizendo que foi “vergonha de gente que vem de Frankfurt, carrega a águia no peito e faz a saudação nazista.”

“Você não pertence a este clube, você não pertence a esta cidade, você não pertence a nós” eles estressaram.

Como a declaração sugeria, essas visões também colidem com as do clube, que está entre os times anti-extrema-direita mais proeminentes da Bundesliga graças ao seu presidente Peter Fischer.

Em dezembro de 2017, ele declarou corajosamente que ninguém que votou no partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD), que ele descreveu como aquele que “tem claras tendências desumanas e racistas”, “pode ​​se tornar um membro do nosso clube.”

Como consequência dessa postura, aqueles que reelegeram Fischer no poder um mês depois, em janeiro de 2018, com base nisso, esperam uma forte reação do líder no poder desde 2000.