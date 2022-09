Ginasta russa ‘Z’ descobre se recurso de banimento foi bem-sucedido — CMIO Esportes

O ginasta russo Ivan Kuliak permanecerá banido de seu esporte após uma audiência em seu caso concluída no Tribunal de Apelação da Gymnastics Ethics Foundation (GEF), embora os termos de sua suspensão tenham sido alterados.

Kuliak, 20, foi banido de todas as competições da Federação Internacional de Ginástica (FIG) por um ano em maio, depois de subir ao pódio em um evento da Copa do Mundo no Catar no início da temporada com um símbolo ‘Z’ preso ao collant.

O sinal é usado pelos militares russos durante sua operação na Ucrânia e é usado como uma demonstração de apoio por setores da população em casa.

Os termos da suspensão de 12 meses de Kuliak foram complicados pelo fato de que todas as ginastas russas estão atualmente suspensas dos eventos da FIG devido ao conflito na Ucrânia.













A punição inicial de Kuliak afirmou que, se todos os ginastas russos permanecessem banidos no momento em que sua suspensão pessoal expirasse, ele seria obrigado a cumprir uma suspensão adicional de seis meses a partir do momento em que as sanções mais amplas da FIG contra a Rússia fossem suspensas.

Em um comunicado na quarta-feira, o Tribunal de Apelação do GEF confirmou que manteve parcialmente a punição de Kuliak, mas a alterou para afirmar que terminará em 16 de maio de 2023 e não dependerá diretamente da proibição mais ampla da FIG aos atletas russos.

Kuliak fez seu gesto na Copa do Mundo de Aparelhos da FIG em Doha, em março, onde terminou em terceiro lugar no evento de barras paralelas, vencido pelo ucraniano Illia Kovtun.

Kuliak disse mais tarde que ele e seus colegas russos enfrentaram “provocações” dos ucranianos durante todo o evento, levando a suas ações no pódio.

O ginasta disse em entrevista ao RT que “não desejei nada de mal a ninguém” e essa “Como atleta, sempre lutarei pela vitória e defenderei a paz.”

Além de sua proibição, Kuliak foi destituído de sua medalha, multado em 500 francos suíços (cerca de US$ 520) e condenado a pagar os custos do processo em seu caso.

A veterana treinadora de ginástica russa Valentina Rodionenko, que esteve no evento em Doha, mas não foi punida pela FIG, também acusou representantes ucranianos de comportamento inflamatório.

“Quero dizer que nunca experimentei tamanha humilhação em toda a minha carreira de treinador” Rodionenko disse em comentários logo após o surgimento da briga.

“No Catar, eles não nos humilharam, eles humilharam nosso país… Aproximei-me do representante da FIG e perguntei por que os ucranianos se comportavam assim, ao que ele respondeu que não podia fazer nada a respeito.”