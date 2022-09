Órgão esportivo do Reino Unido diz às pessoas para não andar de bicicleta durante o funeral da rainha – CMIO Esportes

A British Cycling deu a volta por cima em sua anterior “forte recomendação” que as pessoas se abstenham de usar suas bicicletas durante o funeral da rainha na próxima semana.

Embora o governo do Reino Unido tenha enfatizado que não há obrigação de cancelar ou adiar quaisquer eventos durante um período de luto nacional após a morte da rainha Elizabeth II na quinta-feira passada, alguns esportes, como o futebol, adiaram amplamente as partidas como sinal de respeito ao monarca.

Adotando uma postura semelhante, a British Cycling divulgou orientações que diziam “Recomenda fortemente que qualquer pessoa andando de bicicleta no dia do funeral do estado o faça fora dos horários do serviço fúnebre e das procissões associadas, que serão confirmadas no final desta semana”.

Isso causou consternação entre os ciclistas, com um observando que o funeral na segunda-feira, 19 de setembro, destoa de seus horários de trabalho.

“Está tudo bem para você se eu não seguir seu conselho absolutamente ridículo e ir de bicicleta para o trabalho? Ou você prefere que eu, como sinal de respeito, polua o ar com meu carro? Talvez eu possa tocar o hino nacional na minha buzina ?” eles perguntaram.

Desde então, a British Cycling excluiu a seção de sua orientação que diz que as pessoas não devem pedalar durante o funeral da rainha de 96 anos, mas novas recomendações insistem que ciclistas amadores não devem fazer passeios com seus clubes na segunda-feira.













“Como um sinal de respeito a Sua Majestade a Rainha Elizabeth II, a orientação da British Cycling é que nenhuma atividade doméstica formal deve ocorrer no dia do Funeral de Estado, segunda-feira, 19 de setembro”, disse. declarou.

“Isso inclui eventos esportivos de ciclismo, passeios em clubes, sessões de treinamento e programas comunitários (como passeios de brisa).”

Com o bom tempo esperado, que muitas vezes leva a longas viagens com clubes, isso também atraiu críticas e viu a organização apelidada de “Piada” com conduta “digno da Stasi”, em referência ao antigo serviço de segurança estatal alemão em operação de 1950 a 1990.

Alguns ciclistas ameaçaram cancelar sua adesão, com um recusando que a British Cycling seja “uma vergonha em um momento em que o ódio ao ciclismo está no auge de todos os tempos.”