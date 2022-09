Investigação de doping de Valieva concluída – autoridades russas – CMIO Esportes

A patinadora artística se viu no centro de uma tempestade nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022

A Agência Antidoping Russa (RUSADA) concluiu sua investigação sobre a amostra positiva devolvida pela patinadora artística Kamila Valieva e está preparando documentos formais para uma audiência sobre o caso, confirmaram as autoridades.

“A investigação foi concluída”, disse a RUSADA em um comunicado na quarta-feira. “O próximo passo é para o departamento de processamento de resultados, está preparando documentos para audiências no DAK (comitê disciplinar antidoping), de acordo com as regras e procedimentos estabelecidos.”

Valieva, 16, foi envolvida em um escândalo de doping nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim em fevereiro, quando foi relatado que ela havia retornado um resultado positivo para a droga proibida trimetazidina de uma amostra coletada no campeonato nacional russo em dezembro.













Valieva já havia competido em Pequim antes de surgir a notícia da amostra positiva, tendo protagonizado quando o Comitê Olímpico Russo (ROC) conquistou o ouro no evento por equipes de patinação artística.

O Comitê Olímpico Internacional (COI), a Agência Mundial Antidoping (WADA) e a União Internacional de Patinação (ISU) tentaram impedir Valieva – que tinha 15 anos na época – de competir no evento individual feminino em Pequim, mas ela foi liberada para fazê-lo depois que uma audiência de emergência do Tribunal Arbitral do Esporte (CAS) decidiu a seu favor.

Apesar de ser a favorita ao ouro e recordista mundial de pontos em suas rotinas, Valieva terminou em quarto decepcionante no evento individual, com a provação cobrando seu preço.

A patinadora e sua equipe, que inclui o renomado técnico Eteri Tutberdize, negaram consistentemente irregularidades, argumentando que a amostra positiva pode ter resultado de contaminação por medicamentos que o avô da patinadora estava tomando.

Eles também argumentaram que Valieva passou em vários outros testes de doping, enquanto questões foram levantadas sobre por que o laboratório credenciado pela WADA na Suécia, que analisou sua amostra, demorou tanto para relatar os resultados.

Desde então, a RUSADA foi acusada de concluir uma investigação sobre o caso, com a WADA dizendo em julho que foi “monitoramento” a situação enquanto aguardava as conclusões.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Desenvolvimentos do caso de doping Valieva são esperados ‘em breve’

Os premiados do evento por equipes em Pequim – onde os EUA conquistaram a prata e o Japão terminaram em terceiro – ainda aguardam a entrega de suas medalhas depois que o escândalo em torno de Valieva fez com que a cerimônia da competição fosse adiada.