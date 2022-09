Outra prisão em caso de suborno nas Olimpíadas de Tóquio — CMIO Esportes

O Ministério Público de Tóquio prendeu outra figura em relação a subornos que teriam sido feitos a um ex-membro executivo do comitê organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, segundo a mídia japonesa.

O presidente da Kadokawa, Tsuguhiko Kadokawa, foi preso na manhã de quarta-feira por suspeita de oferecer subornos no total de 69 milhões de ienes (US$ 482.000) ao ex-executivo da Dentsu e importante figura do esporte japonês Haruyaki Takahashi, que atualmente é o foco de um escândalo de suborno que continua a crescer.

De acordo com o Japan Times, Kadokawa é suspeito de transferir os fundos da conta bancária do conglomerado de mídia para uma consultoria liderada pelo ex-funcionário da Dentsu Kazumasa Fukami de setembro de 2019 a janeiro de 2021.













Os pagamentos foram supostamente uma recompensa para a editora ser selecionada como patrocinadora das Olimpíadas e Paralimpíadas de Tóquio 2020 em abril de 2019, que viu a Kadokawa publicar guias e registros oficiais.

A prisão de Kadokawa é a terceira de alto nível feita nos últimos meses depois que Takahashi e o fundador da Aoki Holdings, patrocinadora de Tóquio 2020, Hironi Aoki, foram presos em agosto.

Junto com outros dois, Takahashi e Aoki foram indiciados em relação a alegações separadas de suborno envolvendo buchas de cerca de 51 milhões de ienes (US$ 356.000).

Os promotores de Tóquio prenderam novamente Takahashi e prenderam Fukami pela primeira vez, além do ex-executivo da Kadokawa Toshiyuki Yoshihara e do atual funcionário da Kadokawa Kyoji Maniwa por suspeita de suborno.

O nome do ex-primeiro-ministro Yoshiro Mori também foi arrastado para o escândalo, com o ex-membro do comitê organizador que teve que renunciar por comentários sexistas questionado voluntariamente pelos promotores, segundo fontes do Japan Times que dizem estar próximas das consequências.













Devido ao prazo de prescrição para processar um suspeito de suborno ser de três anos, a quantidade de dinheiro em questão para as transferências que Takahashi e Fukami supostamente conseguiram que Kadokawa realizasse foi fixada em 69 milhões de ienes (US$ 482.000).

Além disso, a consultoria de Fukami também teria sido usada para receber dinheiro da Daiko Advertising, cujos escritórios foram invadidos na semana passada.

Ao pressionar o comitê organizador a usar a Daiko Advertising como patrocinadora, os investigadores acreditam que a Daiko pagou mais de 10 milhões de ienes (US$ 70.000) em subornos a Takahashi.

Com alguns setores do público japonês se opondo à realização dos Jogos e saindo às ruas para protestar contra eles, o crescente escândalo de suborno só ameaça continuar manchando seu legado.