Lutador do Daguestão faz história a caminho de ganhar contrato com o UFC — CMIO Esportes

Ikram Aliskerov chamou a atenção dos fãs de MMA em todo o mundo ao fazer uma finalização histórica em kimura na Dana White Contender Series do UFC.

O daguestão da mesma região que a lenda dos leves Khabib Nurmagomedov precisou de pouco mais de dois minutos para executar uma jogada de jiu-jitsu impecável no adversário brasileiro Mario Sousa na luta dos médios no Apex do UFC em Las Vegas.

Sousa conseguiu se defender de duas tentativas de queda de Aliskerov, mas a investida do russo foi demais e a kimura foi executada com perfeição.

Nas redes sociais, Aliskerov recebeu elogios dos mais altos lugares quando Nurmagomedov compartilhou um rolo da submissão no Instagram e adicionou a legenda “mereceste” em russo.

Graças à sua vitória, Aliskerov, esperançoso do UFC, melhorou para 13-1, com a única derrota de sua carreira contra Khamzat Chimaev, quando os dois homens estavam na promoção do Brave FC em 2019.

Se o jogador de 29 anos continuar dessa maneira, no entanto, é possível que ele tenha a chance de se vingar do sueco Chimaev, baseado na Chechênia, na promoção de elite um dia.

Aliskerov foi um dos cinco vencedores na noite de terça-feira a receber um contrato do UFC pelo chefe da promoção Dana White.

“Ele entrou, rápido, fácil… sua única derrota foi para Khamzat Chimaev”, disse White de Aliskerov após sua vitória.

“A única kimura de todos os tempos [in Contender Series history] e uma das kimuras mais nojentas que eu já vi, então bem vindo ao UFC”, acrescentou Branco.