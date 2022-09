Messi estabelece novo recorde na Liga dos Campeões — CMIO Esportes

A vitória rotineira por 3 a 1 fora de casa sobre o Maccabi Haifa pelo Paris Saint-Germain pela Liga dos Campeões na quarta-feira fez Lionel Messi fazer história na competição.

O PSG levou um susto quando Tjaronn Chery colocou o time da casa israelense por 1 a 0 aos 24 minutos.

Menos de um quarto de hora depois, no entanto, Messi empatou ao derrubar e finalizar um cruzamento de Kylian Mbappé de perto.

Com isso, Messi quebrou não um, mas dois recordes e se tornou, principalmente, o jogador que marcou contra mais times (39) na competição, ultrapassando o rival de gerações Cristiano Ronaldo (38).

Além disso, o sete vezes vencedor da Bola de Ouro também superou outro antigo adversário do Real Madrid de seus dias no FC Barcelona, ​​tornando-se o primeiro jogador a marcar na UCL em 18 temporadas diferentes.

Messi conseguiu isso ao acertar o gol em todas as temporadas desde 2005/06, quando ajudou o Barça a conquistar sua segunda Liga dos Campeões em Paris ao lado de Ronaldinho.

Seu rival mais próximo, Karim Benzema, em 17 temporadas consecutivas, pode empatar novamente durante a defesa da coroa do Real Madrid, embora o francês tenha se lesionado na vitória por 2 x 0 do gigante espanhol sobre o RB Leipzig no Bernabéu na quarta-feira.

Enquanto o companheiro de equipe de Messi, nascido em Madri, de origem marroquina e muçulmana, Achraf Hakimi, foi vaiado pelos torcedores no Estádio Sammy Ofer por seu apoio vocal anterior à situação palestina, Messi se tornou viral pela adoração que recebeu dos mascotes da partida.

Enquanto os gigantes da Ligue 1 faziam fila para ouvir o hino da Liga dos Campeões antes do pontapé inicial, Messi foi cercado por jovens de queixo caído que lhe mandaram beijos e receberam um abraço de seu herói com imagens do incidente já vistas mais de três milhões de vezes .

Em outros lugares, as manchetes foram ocupadas por Erling Haaland por um acrobático gol no final contra o antigo clube Borussia Dortmund no Etihad para o time da casa Manchester City.

Os campeões da Premier League estavam perdendo por 1 a 0 e pareciam zerados contra os anfitriões, mas um gol do zagueiro John Stones deu a eles um impulso que João Cancelo aproveitou ao fazer um delicioso passe fora da chuteira para o norueguês aos 84 minutos que Haaland voltou para casa com a sola da chuteira para fazer 2-1.

Em Londres, o rival doméstico do City, Chelsea, voltou a ter dificuldades ao empatar em 1 x 1 com o Red Bull Salzburg na estreia do novo técnico Graham Potter, depois de inicialmente ficar na frente com Raheem Sterling.













Embora os Blues tenham vencido apenas três dos oito jogos desta temporada, qualquer conversa sobre uma crise é insignificante em comparação com a da Juventus, que caiu em casa por 2 a 1 para o Benfica, apesar de ganhar uma vantagem inicial com um gol de Arkadiusz Milik aos quatro minutos.

Assim como o Rangers, que está no fim do Grupo A, que perdeu por 3 a 0 para o Napoli, a Juve está sem vitórias no Grupo H e enfrenta o Maccabi Haifa em seguida no que atualmente parece ser a batalha pelo terceiro lugar e pela qualificação para a Liga Europa.