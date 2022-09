Estrela da patinação adolescente alcança o primeiro lugar no mundo com movimento incrível (VÍDEO) — CMIO Esportes

O Clássico Internacional de Patinação Artística em Lake Placid viu uma sensação adolescente americana com herança russa realizar o primeiro Axel quádruplo na competição na quinta-feira.

Ilia Malinin, que tem 17 anos e já é campeão mundial júnior, venceu a competição de simples masculino na abertura da temporada no estado de Nova York com uma pontuação total de 257,28 pontos.

O Axel quádruplo é considerado o salto mais difícil de conseguir na patinação artística, com o campeão olímpico Nathan Chen nunca tentando pousá-lo e Malinin apenas executando-o anteriormente em treinamento.

Nos mesmos Jogos Olímpicos de Pequim 2022 em que Chen foi coroado campeão, Hanyu Yuzuru tentou e falhou, com Malinin perdendo o corte para a competição, apesar de ter conquistado a prata no Campeonato de Patinação Artística dos EUA em janeiro.

Em abril, no entanto, a sorte de Malinin melhorou quando ele venceu o Campeonato Mundial Júnior com uma pontuação recorde de 276,11 – e sua estrela continua a subir com um feito que ele alcançou em sua rotina de programa livre que mais tarde ele disse que o fez se sentir “muito bom.”

“Quando estou praticando, é muito fácil para mim descobrir como obter o tempo certo e tudo para que seja uma boa tentativa”, disse. ele explicou.

“Fazer isso em competição é uma história diferente porque você tem nervos e pressão que podem atrapalhar isso. Então eu tenho que tratar isso como se estivesse em casa, e isso é muito bom.”

Como filho de dois patinadores artísticos olímpicos anteriores, os russos Tatiana Malinina e Roman Skorniakov, que representaram o Uzbequistão nos Jogos, Malinin tem o esporte em seu sangue e também está sendo falado como um potencial rival de Chen um dia, com seus olhos nos Jogos de Inverno de Milão-Cortina 2026.













Em outros lugares, a ‘rainha quádrupla’ da patinação artística feminina, a estrela russa Alexandra Trusova, sugeriu no início deste ano que ela poderia tentar um salto quíntuplo nunca antes visto em uma de suas rotinas.

“Cinco rotações? Eu gostaria de tentar aprender. Se der certo, quero fazê-lo primeiro”. Trusova disse ao canal Waction no YouTube.

“Não só entre as mulheres. Ninguém tentou quíntuplos ainda.”

Trusova, 17, fez história em seu caminho para ganhar a prata nos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim em fevereiro, tornando-se a primeira patinadora a conseguir cinco saltos quádruplos em uma única rotina.