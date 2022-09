O que vem a seguir para a estrela chechena do UFC Chimaev? — CMIO Esportes

A ascensão da estrela chechena no ranking pode ter atingido seu primeiro obstáculo no UFC 279

Khamzat Chimeav estava prestes a conquistar a maior vitória de sua carreira no UFC 279 em Las Vegas no último fim de semana, mas sua perda de peso na véspera de sua luta com Nate Diaz o fez ser deposto da luta principal, rotulado como um ‘estreante assustado’ e atraiu a ira considerável do presidente do UFC, Dana White.

O lutador checheno acabou tendo outro desempenho dominante em uma luta de substituição de última hora, melhorando sua invencibilidade para 12-0, mas o desvio do roteiro do UFC pode deixar Chimaev com algum trabalho a fazer para recuperar seu impulso – e a fé do UFC nele.

O que aconteceu exatamente? O UFC e Dana White prepararam o cenário para Khamzat Chimaev triunfar em sua estreia no evento principal do pay-per-view, com o veterano promocional Nate Diaz escalado para o papel de cordeiro sacrificial em seu caminho para fora da porta de saída enquanto busca novos pastos.









Chimaev era um grande favorito antes da luta com Diaz, de Stockton, e estava previsto para cortar seu maior oponente no que era sem dúvida a maior plataforma do sueco checheno até hoje. Não era para ser. Chimaev entrou pesado na balança por um mamute 7,5 libras na véspera da luta, quase garantindo que seu confronto com Diaz seria descartado e levou o UFC a lutar para salvar o evento na undécima hora. Chimaev, de 28 anos, explicou depois que os médicos o informaram para interromper seu corte de peso às 4h, horário local, com White mais tarde dizendo à mídia que Chimaev começou a mostrar problemas de saúde enquanto tentava reduzir para o limite dos meio-médios. Chimaev, no entanto, sustenta que teria feito o peso contratado se não tivesse recebido ordens médicas para parar.

Como as cenas afetaram o card de luta do UFC 279? Diaz foi colocado em uma luta com o colega veterano Tony Ferguson no novo e arranjado às pressas, enquanto Chimaev foi transferido para uma disputa de 180 libras com Kevin Holland – um lutador com quem Chimaev se envolveu em uma briga dois dias antes do UFC 279. , e que forçou o cancelamento da coletiva de imprensa pré-luta.









A falta de peso de Chimaev também desceu para outras lutas, com o chinês Li Jingliang – que foi o oponente inicial de Ferguson – em vez disso colocado em uma disputa de peso-casado com o adversário programado da Holanda, Daniel Rodriguez, apesar de ‘The Leech’ pesar 10 libras mais leve que ‘D- Haste’. Quaisquer outros efeitos que a perda de peso de Chimaev possa ou não ter serão revelados a tempo, como se o UFC atingiu ou não sua taxa de vendas esperada para o evento pay-per-view, que foi amplamente comercializado em torno do confronto de Chimaev com Nate. Diaz. Em última análise, porém, o confronto de Diaz contra Ferguson foi festejado como uma luta digna de substituição entre dois ícones do esporte, enquanto Chimaev derrotou facilmente a Holanda por finalização no primeiro round – mas ele não conseguiu o ‘nome’ em seu histórico de que ele ou muitos de seus fãs teriam desejado.

O que Chimaev disse sobre o fiasco? Chimaev não se arrependeu em relação aos seus 3,5kg de peso extra, que forçou o UFC a um conjunto de circunstâncias nada invejáveis ​​e inesperadas. Ele foi recebido com uma cacofonia de vaias quando na pesagem cerimonial na sexta-feira – a primeira vez que Chimaev, que surfou em uma onda de entusiasmo desde sua estreia no UFC, há pouco mais de dois anos, enfrentou uma reação considerável de as legiões de torcedores do UFC. Ele respondeu às vaias piscando o dedo médio na direção geral do descontentamento – e deixou claro no presser pós-luta que não está nem um pouco preocupado com a reação dos fãs de luta.









“Você se importa com essa merda? Eu não ligo,” ele disse. “Eu me importo com minha família. Eu me importo com minha carreira. Eu me importo com meu dinheiro. “E agora? As pessoas não me abandonam. Um dia eles estão comigo, um dia eles não estão comigo. “Então, eu sou real, caras”, acrescentou Chimaev. “Eu gosto de pessoas que são reais. Não pessoas falsas indo para um lado ou indo para o outro.” Ele também dobrou em seus comentários imediatos pós-luta. “Ei, e agora, diga alguma coisa”, disse ele severamente para Joe Rogan, para um pano de fundo de vaias de partes da multidão de Las Vegas. “Este é o filho da puta da Chechênia. Eu sou o cara mais perigoso aqui, tenho armas para todo mundo, vou matar todo mundo. “Eu não me importo com essa merda [the weight miss], Eu mataria aquele cara, passaria por todo mundo. Deixe-os descer, eu vou dar para os dois caras, eu vou lutar com os dois. “Ninguem pode me parar; se eu morrer, eu morro na jaula. Não vim aqui para fazer o meu peso, mas dei o meu melhor. Eu vou morrer na gaiola, eu nunca vou sair da gaiola, esta é minha casa.”

O que outros lutadores disseram? Existem alguns lutadores que você pode perder peso e eles não vão dizer nada. Nate Diaz não é um desses lutadores. Falando momentos depois de enfrentar o novo adversário Tony Ferguson, a quem Diaz claramente respeita, a Califórnia soltou sobre Chimaev por supostamente ter ‘medo’ de lutar com ele. “Tony está por aqui há muito tempo, deveríamos ter brigado há muito tempo”, disse Diaz. “A puta do Khabib estava com medo dele assim como esse filho da puta estava com medo de mim ontem. Nós chutamos sua vadia nas costas aqui e agora ele não ganha peso. “Vocês já sabem o que é. Real [gangsters] vem da Califórnia, América filho da puta.” Diaz continuou a criticar Chimaev em sua coletiva de imprensa pós-luta depois de derrotar Ferguson no novo evento principal, referindo-se a ele como um “novato coxo, assustado e chato. “Mas eu percebi que esse filho da puta está com medo. Ele foi punido, ele ficou com medo na coletiva de imprensa. Eu sabia que isso ia acontecer. Em outro lugar, o candidato dos meio-médios Belal Muhammad escreveu que Chimaev é “jovem e burro, mas ele sabe lutar”, enquanto outro lutador do UFC, Adrian Yanez, repreendeu Chimaev por sua indiscrição na balança. “Tenho que fazer peso meu cara”, escreveu ele na internet. Ele é jovem e burro, mas ele sabe lutar — Belal Muhammad (@bullyb170) 9 de setembro de 2022

O que isso significa para Chimaev seguir em frente? O hype train de Khamzat Chimaev deu um pequeno desvio no UFC 279, disso não há dúvidas, mas a facilidade com que ele descartou Kevin Holland na nova co-luta principal do evento mostrou que suas habilidades continuam sendo uma ameaça significativa para os lutadores em dois classes de peso separadas. White havia afirmado anteriormente que Chimaev ganharia uma chance pelo título dos meio-médios com uma vitória contra Diaz, mas pode-se supor que esses planos foram adiados um pouco, dado o aparente aborrecimento de White com a falta de profissionalismo de Chimaev. CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Estrela chechena do UFC briga com rival brasileiro em briga em academia (VÍDEO) O chefe do UFC não gosta de lutadores que perdem peso; e menos ainda para os lutadores que perdem peso e interrompem os planos promocionais do UFC às vésperas de um evento de alto nível. Os lutadores foram dispensados ​​do UFC por menos, mas o status de Chimaev na organização não está ameaçado – embora seja permitido ou não continuar na divisão dos meio-médios é algo para ficar de olho. “É um problema”, disse White sobre Chimaev após o UFC 279. “Esse é um problema que ele perdeu peso. Não sei. Temos que olhar para isso e descobrir. O que faz sentido é ele lutar [185lbs]então veremos.”