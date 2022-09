Khabib revela plano de carreira se tivesse nascido na Inglaterra — CMIO Esportes

O invicto ex-campeão do UFC voltou a detalhar suas ambições em um esporte bem diferente

Khabib Nurmagomedov é um dos lutadores de maior sucesso na história das artes marciais mistas, mas se o destino tivesse conspirado em uma direção diferente, ele afirma que poderia ter conquistado um troféu da Premier League em vez de um título mundial do UFC.

O invicto astro russo completou recentemente uma turnê de palestras no Reino Unido para ajudar a arrecadar fundos necessários para a crise das enchentes no Paquistão, durante a qual falou de sua infância e sua ascensão à proeminência para se tornar uma figura icônica nos esportes de combate.

Mas Khabib – que há muito mostra seu fandom pelo futebol – fez uma afirmação que pode surpreender alguns: se ele não tivesse nascido no Daguestão, onde o amor pelo wrestling foi infundido nele desde tenra idade, ele poderia facilmente ter se visto seguindo uma carreira esportiva completamente diferente.

“Há muitas pessoas diferentes aqui [in London]. Acho que há torcedores de Arsenal, Tottenham, Chelsea, Manchester”, disse Khabib no centro de convenções ExCeL London no domingo.

“Eu simplesmente amo a Premier League inglesa, eu realmente amo isso.”

O astro de 29 a 0, que disputou a luta do UFC mais assistida da história do esporte contra o irlandês Conor McGregor, também fez uma afirmação que pode surpreender sua legião de fãs: o MMA vem atrás do futebol em sua lista de interesses.

“Eu gosto de futebol, futebol é muito melhor que MMA, é o que eu sempre digo”, disse. acrescentou Khabib.

“E as pessoas me perguntam: ‘Por que você se tornou um lutador de MMA então?’ Honestamente, foi muito acidentalmente.

“Acabei de nascer e cresci no Daguestão… Se cresci na Inglaterra, tenho certeza que posso me tornar um jogador de futebol. Eu amo futebol.”













Khabib, 33, há muito é associado ao ‘jogo bonito’.

Ele foi fotografado com várias estrelas do esporte, como Cristiano Ronaldo, a quem ele considera um amigo pessoal, bem como o lendário ex-técnico do Manchester United Alex Ferguson.

Ele também é um torcedor notável de vários times de futebol, como Real Madrid, gigantes turcos Galatasaray, bem como o agora extinto FC Anzhi Makhachkala na capital do Daguestão.

Mas se as alegações de Khabib sobre potencialmente se tornar um jogador de futebol profissional foram tomadas com uma pitada de sal por alguns, considere o seguinte: após sua aposentadoria das artes marciais mistas logo após ele defender sua coroa contra o destaque americano Justin Gaethje, ele recebeu uma oferta para assinar para o time russo da liga inferior FC Legion Dynamo Makhachkala.

E se a reflexão de Khabib sobre seus primeiros movimentos no esporte estiver correta, as coisas poderiam ter sido completamente diferentes se ele tivesse nascido em Doncaster e não no Daguestão.