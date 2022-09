País da UE é o mais recente a proibir jogadores de futebol da Rússia – CMIO Esportes

A Suécia não considerará jogadores para a seleção nacional se eles jogarem por clubes russos

As autoridades suecas do futebol afirmaram que quaisquer jogadores do país que optem por representar clubes na Rússia não serão mais considerados para seleção para a seleção nacional.

A Federação Sueca de Futebol (SvFF) anunciou a notícia em um comunicado na terça-feira, dizendo que a decisão deve ser confirmada pelo conselho da organização em uma reunião na quinta-feira.

“Para nós, não é preciso dizer que os jogadores que optam por jogar por um clube russo não podem representar as seleções suecas de futebol”, disse. leia uma citação do presidente do SvFF, Karl-Erik Nilsson.

Nilsson citou o “guerra injusta” na Ucrânia como estando por trás do passo, indicando que as sanções durariam enquanto o conflito continuar.

“A decisão é baseada em parte em nossa visão de que a Rússia não deve participar do nosso esporte enquanto a guerra continuar e na suspensão de times russos pela FIFA e UEFA”, disse o dirigente. disse Nilsson.

“Se um jogador sueco que está na seleção nacional decide jogar na Rússia… esse jogador não é elegível para representar a Suécia.”













Atualmente, a mudança é em grande parte simbólica, já que nenhum jogador sueco está nos livros de times russos, embora várias estrelas tenham deixado o país após o início da campanha militar na Ucrânia.

Isso inclui jogadores como o ex-ala do Krasnodar, Viktor Claesson, que fez 62 jogos pelo seu país.

Jordan Larsson – filho do ex-atacante do Barcelona, ​​Celtic e Manchester United Henrik Larsson – teve seu contrato com o Spartak Moscou rescindido por mútuo consentimento no início da temporada atual.

Os homólogos de hóquei no gelo das autoridades suecas do futebol já introduziram as mesmas medidas contra jogadores de clubes russos na Liga Kontinental de Hóquei (KHL) – assim como funcionários de hóquei na Letônia e na Finlândia.

Em termos de futebol, os vizinhos escandinavos da Noruega afirmaram no início de setembro que o meio-campista Mathias Normann não seria mais considerado para a seleção após ter optado por permanecer na Rússia no Dínamo de Moscou.

Em outros lugares da Europa, o zagueiro polonês Maciej Rybus foi informado por chefes de futebol em sua terra natal que ele não seria considerado para a seleção da Copa do Mundo de 2022 depois de fechar um acordo no Spartak Moscou.

A FIFA e a UEFA anunciaram inicialmente a proibição de equipes russas de competições internacionais em todos os níveis no final de fevereiro.

Desde então, a UEFA estendeu suas sanções para cobrir pelo menos a temporada 2022/23, enquanto a suspensão da FIFA foi imposta indefinidamente.