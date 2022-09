Fãs protestam contra perturbação causada pela morte da rainha Elizabeth — CMIO Esportes

Os torcedores do Bayern de Munique revelaram uma faixa durante o confronto da Liga dos Campeões com o Barcelona

Os torcedores do clube de futebol alemão Bayern de Munique decidiram se manifestar contra a interrupção dos jogos após a morte da rainha Elizabeth II, revelando uma faixa durante a partida da Liga dos Campeões contra o Barcelona na noite de terça-feira.

A morte da monarca do Reino Unido na semana passada colocou sua nação em um período de luto e levou ao adiamento de uma rodada inteira de partidas de futebol da Premier League.

Três partidas da Premier League também foram adiadas neste fim de semana devido às demandas de recursos policiais, embora sete sejam realizadas.

Em outros lugares, os jogos europeus envolvendo equipes britânicas foram afetados, com o jogo da Liga dos Campeões do Glasgow Rangers contra o Napoli sendo transferido de terça para quarta-feira desta semana – sem a presença de torcedores do Napoli.

O jogo da UEFA Europa League entre Arsenal e PSV Eindhoven, previsto para quinta-feira no Emirates Stadium, em Londres, foi adiado.

Famosamente francos em suas demandas para que os direitos dos torcedores fossem considerados, uma parte dos fiéis do Bayern exibiu uma faixa durante o primeiro tempo da vitória por 2 a 0 na Allianz Arena, em Munique, que dizia: “Atrasos de última hora e banimentos por causa da morte de um membro da realeza?! Respeite os fãs!”

Os jogos europeus envolvendo clubes ingleses aconteceram como planejado na noite de terça-feira, quando o Tottenham Hotspur sofreu uma derrota por 2 a 0 no final da viagem ao Sporting Lisboa, enquanto o Liverpool conquistou uma vitória por 2 a 1 sobre o Ajax em Anfield.

Dadas as demonstrações anteriores de animosidade dos torcedores do Liverpool em relação às classes dominantes do Reino Unido, havia dúvidas antes da partida sobre se os torcedores observariam o momento de silêncio em homenagem à rainha Elizabeth.

No final, a maioria dos torcedores dos Reds permaneceu em silêncio para a homenagem, embora tenha havido vaias isoladas ecoando das arquibancadas.