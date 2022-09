Sharapova comenta aposentadoria de Serena Williams — CMIO Esportes

O ícone russo do tênis, Maria Sharapova, disse que Serena Williams se despediu em grande estilo no início deste mês no US Open, onde a americana de 40 anos provavelmente jogou sua última partida como profissional.

Williams foi eliminada na terceira rodada do Grand Slam em Nova York, eventualmente caindo em uma batalha de três sets para a australiana Ajla Tomljanovic, mas tendo derrotado a segunda cabeça de chave Anett Kontaveit da Estônia em sua partida anterior.

Williams indicou que o torneio será o último de uma carreira ilustre, que rendeu impressionantes 23 títulos de Grand Slam – apenas um abaixo do recorde feminino de todos os tempos da grande australiana Margaret Court.













Falando à margem da Semana de Moda de Nova York, Sharapova, cinco vezes vencedora do Grand Slam – que se aposentou em 2020 – disse que Williams ganhou a recepção arrebatadora que recebeu dos fãs em Flushing Meadows.

“Ela merecia aquele momento” Sharapova foi citada pelo canal de moda Footwear News.

“Vê-la brilhar e vê-la atuar. Assistir sua partida em Wimbledon e perder cedo, acho que foi o melhor presente porque ela queria sair muito mais forte do que jogou em Wimbledon.

“Então, vê-la elevar seu jogo e competir e sair lutando, o que ela fez ao longo de toda a sua vida com essa coragem e graça, foi espetacular.” acrescentou o jogador de 35 anos.













Williams e Sharapova desfrutaram de um relacionamento notoriamente irritado durante suas batalhas ao longo dos anos, que começou quando o russo surpreendeu Williams ao conquistar o título de Wimbledon de 2004 com apenas 17 anos.

A rivalidade se espalhou para o território pessoal com reivindicações de relacionamento em torno da estrela masculina Grigor Dimitrov, embora na quadra tenha sido Williams quem dominou, vencendo 20 das 22 partidas da dupla.

Ambas as mulheres agora são mães, e qualquer tensão esfriou dramaticamente nos últimos anos, com os dois ícones sendo vistos sorrindo juntos no Met Gala em Nova York no ano passado ao lado da irmã mais velha de Serena Williams, Venus.