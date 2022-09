Novo dono do Chelsea ridicularizado por planos da Premier League (VÍDEO) — CMIO Esportes

O técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, tornou-se o porta-voz não oficial daqueles que miram em Todd Boehly depois que o novo dono do Chelsea delineou planos no estilo americano para a Premier League inglesa.

O americano Boehly liderou um consórcio que comprou o clube de West London do ex-proprietário Roman Abramovich em um acordo de £ 4,5 bilhões (US $ 5,2 bilhões) no final de maio, mas já foi criticado pelo ícone do Manchester United, Gary Neville, por sua abordagem aparentemente dispersa na transferência de verão. janela, além de atrair uma repreensão de nomes como a lenda do Liverpool, Graeme Souness, por demitir o técnico Thomas Tuchel apenas algumas semanas na nova temporada.

Na conferência ‘Salt’ em sua terra natal na terça-feira, Boehly voltou a surpreender ao propor uma nova partida para a primeira divisão inglesa.

“As pessoas estão falando sobre por que não temos mais dinheiro para o [football] pirâmide? MLB [Major League Baseball] fez seu jogo All-Star este ano”, explicou o dono do LA Dodgers.

“Eles ganharam US$ 200 milhões em uma segunda e uma terça-feira, você poderia fazer um jogo All-Star do Norte contra o Sul da Premier League para financiar a pirâmide com muita facilidade”. sugeriu Boehly.

Questionado sobre o conceito após a vitória em casa por 2 a 1 de seu time sobre o Ajax na Liga dos Campeões, o técnico do Liverpool, Klopp, zombou de Boehly e observou que ele não “esperei muito” tentar mexer com o status quo.

“Ah, ótimo! Quando ele encontrar uma data para isso, ele pode me ligar! Ele esquece que nos grandes esportes da América esses jogadores têm intervalos de quatro meses, então eles ficam muito felizes em praticar um pouco de esporte nesses intervalos.

“É completamente diferente no futebol”, Klopp insistiu.

🗣 “Ele esquece nos grandes esportes da América, eles têm pausas de quatro meses. Ele quer trazer o Harlem Globetrotters também?” pic.twitter.com/hpb03mUMFU — Football Daily (@footballdaily) 13 de setembro de 2022

“O que posso dizer? Ele quer trazer os Harlem Globetrotters também e deixá-los jogar contra um time de futebol?

“Estou surpreso com a pergunta, então, por favor, não julgue muito minhas respostas, mas talvez ele possa me explicar em algum momento e encontrar uma data adequada. [for the match].

“Não tenho certeza se muitas pessoas querem ver isso. Imagine isso – jogadores do Manchester United, jogadores do Liverpool e jogadores do Everton todos juntos em um time. Não é um time nacional.

“Jogo interessante… e todos os caras de Londres juntos. Arsenal e Tottenham… ele realmente disse isso? Interessante…” Klopp terminou.

No Twitter, um repórter popular do Daily Mail com quase 450.000 seguidores continuou o escárnio.

“Qual será a próxima grande ideia de Todd Boehly para o futebol inglês? Sem empates?

“Pênaltis no final de cada jogo? Cantando ‘leve-me para o jogo de bola’ depois de 70 minutos’.

“Não é um começo particularmente impressionante para o seu tempo no Chelsea”, ele concluiu.

No mesmo formato, um usuário mencionou os planos All-Star da Boehly e os de um “torneio de rebaixamento para as quatro últimas equipes.”

“O governo pode vender Chelsea de volta para Roman, por favor,” eles então exigiram.

Todd Boehly quer um “torneio de rebaixamento para as 4 últimas equipes” e um “jogo de estrelas do Norte contra o Sul”. O governo pode vender o Chelsea de volta para Roman, por favor. — Dell 💦 (@agbnufc_) 13 de setembro de 2022

Em outros lugares, houve mais facepalms como Boehly comentou sobre ex-fracassos do Chelsea que se tornaram grandes estrelas em outros lugares como Mohamed Salah, do Liverpool, e Kevin De Bruyne, do Manchester City.

“Temos uma das melhores academias do mundo. Se você olhar para o que nossa academia desenvolveu, nossa academia é Mo Salah, Kevin De Bruyne”, Boehly disse, também na conferência Salt.

“Temos 10 ou 11 jogadores no momento que estão emprestados ou controlados por nós, temos o direito de comprá-los de volta ou estão jogando pelo nosso time ou academia”, disse. ele adicionou.

Com o meio-campista belga De Bruyne contratado pelo clube doméstico Genk aos 20 anos em 2012, e Salah adquirido do Basel em janeiro de 2014, depois de também se destacar em seu país natal, o Egito, este foi outro para adicionar à crescente lista de jogadores de Boehly.