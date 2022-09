Estrela do rali recusa pedidos para ‘denunciar a Rússia’ — CMIO Esportes

Sergey Karyakin disse que não cederia aos requisitos das autoridades internacionais de corrida

O piloto de rali Sergey Karyakin disse que não está disposto a se submeter às exigências da FIA, órgão regulador do esporte a motor, que permite que pilotos russos compitam em eventos internacionais, mas apenas como neutros e sob condições estritas.

A FIA anunciou em março que russos e bielorrussos poderiam correr em eventos sob seus auspícios, mas que os termos incluíam a assinatura de um documento que reconhecia que o fariam sem símbolos nacionais.

A lista de requisitos acrescentou que os motoristas dos dois países devem “reconheço o forte compromisso assumido pela FIA em se solidarizar com o povo da Ucrânia”, além de prometer não “expressar qualquer apoio (direto ou indireto) às atividades russas e/ou bielorrussas em relação à Ucrânia.”













Com o Rally Dakar 2023 se aproximando na Arábia Saudita em dezembro e janeiro, o ex-campeão Karyakin disse que esses termos atualmente impedem sua participação.

“Eles estão pedindo não só que eu assine [the document], mas também todos os atletas russos. Todos que participam da FIA. Esta é a exigência da FIA, que gritou mais alto sobre a falta de política no esporte, mas na realidade, há uma política de dois pesos e duas medidas”. o homem de 31 anos disse à RIA Novosti.

“Este papel diz que não devemos apoiar o presidente, a operação especial, que consideramos as ações de nosso país destrutivas. Ou seja, neste formato”, adicionou o motorista.

“Na verdade, o papel foi devolvido em abril. Portanto, não participei da Copa do Mundo e de outras competições.

“Isso já é conhecido há muito tempo. Agora a questão está sendo decidida se é possível participar sem assinar este papel.

“Estamos tentando avançar para que o jornal seja cancelado. É anticompetitivo…

“Os advogados estão ajudando e outras equipes. Há uma comunicação pessoal com os organizadores, por isso não recorremos à ajuda do Ministério do Esporte da Rússia e da Federação Russa de Automobilismo”.













Falando à TASS, Karyakin prometeu que “claro que não vou assinar tal documento, tenho certos princípios na vida, ir contra minha pátria é completamente errado.”

Karyakin desfrutou de sucessos anteriores no prestigiado Rally Dakar, vencendo a categoria quad com a Yamaha em 2017 e terminando em segundo na seção UTV (veículo utilitário terreno) em 2020.

Embora os chefes do automobilismo tenham desafiado os pedidos de proibição geral de atletas russos e bielorrussos vistos em outros lugares, eles detalharam condições estritas para sua participação em uma série de documentos publicados em 3 de março.

A Fórmula 1 também rescindiu seu contrato para o Grande Prêmio da Rússia, que deveria ser realizado em Sochi pela nona vez em setembro, antes de se mudar para o circuito de Igora Drive, nos arredores de São Petersburgo, a partir do próximo ano.

O piloto russo de F1 Nikita Mazepin foi demitido pela equipe americana Haas, que também encerrou seu contrato de patrocínio com a empresa russa Uralkali.