Estrela do Bayern de Munique é assaltada no aniversário enquanto jogava partida — CMIO Esportes

A polícia alemã confirmou que a casa do meio-campista do Bayern de Munique, Thomas Muller, foi arrombada durante a vitória de seu time por 2 x 0 sobre o FC Barcelona pela Liga dos Campeões na noite de terça-feira, com ladrões fugindo com “dinheiro, joias e objetos de valor na faixa de seis dígitos.”

Os bávaros estão em queda na Bundesliga depois de empatar seus últimos três jogos, o que desencadeou conversas sobre uma crise sob o comando do técnico Julian Nagelsmann.

Cimentando sua posição no topo do Grupo C, no entanto, o Bayern venceu os catalães por 2 a 0 graças aos gols no segundo tempo de Lucas Hernandez e Leroy Sane.

No entanto, houve sortes mistas para o vencedor da Copa do Mundo de 2014, Muller, que, apesar de comemorar seu 33º aniversário, teve sua casa arrombada por volta das 22h, horário local, quando a partida estava no meio do jogo, conforme relatado pelo Bild.













“Ontem à noite, por volta das 22h00, a polícia foi notificada de um assalto a uma casa unifamiliar no município de Otterfing através de um centro de alarme e várias patrulhas foram enviadas para a propriedade para verificar”, acrescentou. começou uma declaração da polícia.

“Enquanto apenas alguns minutos depois o primeiro carro-patrulha da delegacia de polícia de Holzkirchen chegou ao prédio residencial, pelo menos dois criminosos desconhecidos fugiram pelo jardim para um campo adjacente e escaparam no escuro.

“Como resultado, outros serviços de emergência, bem como treinadores de cães de serviço e um helicóptero da polícia, foram alertados à comunidade de Otterfing para uma busca intensiva pelos assaltantes fugitivos. No entanto, as medidas de busca não tiveram sucesso até o momento”, acrescentou. continuou.

A polícia disse que, com os ladrões ainda não identificados, a investigação está sendo continuada pela Delegacia de Miesbach.

Muller, que não deu nenhuma entrevista pós-jogo após a vitória do Barcelona, ​​é o segundo jogador de alto nível a ser alvo nas últimas semanas depois que o ex-atacante do Barça Pierre-Emerick Aubameyang foi espancado e roubado por uma gangue armada.













De acordo com o El Pais da Espanha, quatro homens entraram no jardim do internacional gabão em seu complexo na região de Castelldefels, onde Lionel Messi ainda possui uma casa, e o ameaçaram com barras de ferro e armas de fogo.

Citando um relatório policial, o veículo disse que o ex-Arsenal Aubameyang foi “espancado” na frente da esposa Alysha Behague à frente dos bandidos fugindo em um Audi A3 branco com joias depois que eles acessaram um cofre.

Aubameyang então se juntou ao Chelsea no dia do prazo de transferência, ansioso para se reunir com o técnico Thomas Tuchel, apenas para o estrategista que ele conhece dos dias do Borussia Dortmund ser demitido uma semana depois.