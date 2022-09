Fãs de futebol irlandeses criticados por cânticos da rainha Elizabeth — CMIO Esportes

Torcedores do Shamrock Rovers cantaram sobre a morte do monarca enquanto assistiam a uma partida europeia

Os torcedores do time de futebol irlandês Shamrock Rovers foram denunciados pelo clube e pelos espectadores das redes sociais depois que comemoraram a morte da rainha Elizabeth II durante uma partida da Liga da Conferência Europa contra os rivais suecos Djurgardens.

Os fãs do Shamrock foram filmados fazendo o canto nas arquibancadas do Estádio Tallaght na noite de quinta-feira, em imagens vistas mais de 4 milhões de vezes online.

Os torcedores foram criticados por alguns usuários de mídia social e criticados pelo clube de Dublin por “cantos altamente insensíveis e insensíveis.”

“Trevo RovO ers FC foi informado sobre os cantos de um grupo de indivíduos no jogo de ontem à noite. Tal canto altamente insensível e insensível não é aceitável em nosso clube e é contra os valores que o Shamrock Rovers FC defende “ leia um comunicado compartilhado pelo Daily Mail.













“Nossos regulamentos de campo emitidos nos ingressos dos jogos e na sinalização na entrada proíbem estritamente essa atividade. Isso também é anunciado pelo sistema de PA antes de todos os nossos jogos no Tallaght Stadium”, continuou.

A mensagem acrescentou que Shamrock Rovers “congratula todos os adeptos ao seu recinto e condena qualquer forma de intolerância e discriminação no futebol” e não “tolerar o abuso hostil de jogadores, espectadores ou funcionários individuais com base em origem étnica ou cultural, nacionalidade ou afiliação religiosa”.

“Aqueles que estiverem envolvidos em qualquer comportamento desse tipo serão expulsos do solo e serão relatados à Gardai”. o clube prometeu, em referência à polícia irlandesa.

No Twitter, os fãs foram rotulados “vergonhoso” por algumas pessoas, e foram informados de que “é preciso um certo tipo de pessoa para comemorar a morte de uma senhora idosa”.

“Uau, não consigo compreender que mentes doentias são necessárias para cantar isso” foi outra crítica.

Este fim de semana, todo o futebol na Irlanda do Norte e na Inglaterra, desde a Premier League até o nível de base, foi cancelado como um sinal de respeito à rainha Elizabeth, que faleceu aos 96 anos na quinta-feira.













Antes do jogo europeu na noite de quinta-feira, que aconteceu após consulta com a UEFA e a FA, torcedores do clube londrino West Ham foram vistos cantando ‘God Save the Queen’ antes de seu encontro com o time romeno FCSB.

Para seus 477 milhões de seguidores no Instagram, o ícone do futebol Cristiano Ronaldo postou um retrato em preto e branco da rainha e destacou que sete anos de sua carreira foram disputados na Premier League, fazendo desta sua oitava temporada morando na Inglaterra.

“Ao longo desses anos, senti o amor eterno do Reino Unido por sua rainha e o quão importante Sua Majestade foi e será para sempre para o povo britânico”. o português revelou, antes de prestar homenagem à sua memória e acrescentar que estava de luto “essa perda insubstituível com o país que aprendi a chamar de lar”.

“Meus pensamentos e orações estão com a família real”, o cinco vezes vencedor do Ballon d’Or concluiu.