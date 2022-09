Federação Ucraniana exige que Bósnia cancele amistoso contra a Rússia — CMIO Esportes

A Federação Ucraniana de Futebol publicou uma carta aberta à FIFA e à UEFA em seu site

Horas depois de ter sido noticiado que jogadores importantes da seleção da Bósnia e Herzegovina se opuseram ao amistoso de novembro contra a Rússia, a Federação Ucraniana de Futebol publicou uma carta aberta em seu site na qual pediu aos órgãos dirigentes do futebol que interviessem para evitar que o jogo aconteça.

Foi revelado na sexta-feira que Bósnia e Rússia se enfrentarão em São Petersburgo em 19 de novembro, véspera do início da Copa do Mundo de 2022 no Catar, com jogos de exibição contra Quirguistão e Irã também programados.

No entanto, o anúncio do jogo da Bósnia foi imediatamente criticado por figuras dentro da comunidade do futebol em meio a suspensões impostas a seleções e clubes russos após a campanha militar do país na Ucrânia – apesar das sanções afetarem apenas jogos competitivos e não amistosos.

No entanto, os dois jogadores mais famosos da Bósnia, o ex-jogador da Juventus e do Barcelona Miralem Pjanic e o capitão da Bósnia Edin Dzeko, rapidamente expressaram sua oposição ao jogo – com Dzeko afirmando que se recusaria a participar da partida se ela acontecer como planejado.

Enquanto isso, o internacional ucraniano Artem Kravets também pediu a outros jogadores bósnios que se recusassem a jogar na partida proposta.

A Federação Ucraniana de Futebol também expressou sua indignação com o jogo.

Em uma carta aberta publicada em seu site oficial, eles se dirigiram às autoridades do futebol bósnio, na qual disseram que cumprir o jogo mostraria que “apoiar as ações e ações do governo russo na Ucrânia”e que fazê-lo seria “prejudicar a imagem” de seu país.

“Lembramos que devido à agressão militar da Rússia contra a Ucrânia, todas as equipes russas foram suspensas de participar de todas as competições oficiais internacionais da FIFA e da UEFA.”, afirma a carta aberta.

“Em tal situação, a decisão da Federação de Futebol da Bósnia e Herzegovina parece ter como objetivo apoiar as ações e ações do governo russo na Ucrânia em relação à continuação da guerra. Pedimos que reconsidere a decisão, que prejudica a imagem de seu país e as relações entre nossas associações.”