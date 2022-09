Clube de futebol alemão pede que torcedores apresentem provas após confusão — CMIO Esportes

O Koln, clube da Bundesliga, encorajou os torcedores a enviar fotos e videoclipes para um ‘portal de evidências’ especial da polícia e ajudá-los a identificar os causadores de problemas que foram responsáveis ​​​​pela violência que ocorreu antes de um jogo da Liga da Europa em Nice nesta semana.

Como resultado dos confrontos no estádio Allianz Riviera da equipe francesa, 32 pessoas ficaram feridas, incluindo dois policiais e um comissário, e o pontapé inicial foi atrasado em quase uma hora.

Com os procuradores franceses a iniciarem uma investigação, a UEFA abriu um processo disciplinar que contém oito acusações contra o Nice e três contra o Koln.

Conforme confirmado pelo clube da Alemanha Ocidental, a polícia de Colônia estabeleceu um ‘portal de evidências’ onde fotos ou vídeos de incidentes podem ser enviados.

[Europa Conference League] [Ultras][08.09.2022]🇪🇺OGC-Nizza-Fc KölnTroubles no Estádio:Os ultras do FC Cologne atacam OGC Nice, um adepto cai da linha, o que atrasa o pontapé de saída! Novo tempo de confronto [19:40][Europa Conference League] [Ultras] pic.twitter.com/ZaX5GLGk7Q — Ultra Fanático (@UltrasClips) 8 de setembro de 2022

“Em ambos os lados, foi uma pequena minoria de menos de 100 pessoas que causou os eventos violentos dentro do estádio”, disse. insistiu o diretor administrativo da Koln, Christian Keller.

“Mais de 7.900 dos 8.000 torcedores do FC não tiveram nada a ver com a violência”, ele acrescentou, embora o contingente itinerante de Koln tenha começado o problema.

Keller comentou que as cenas violentas foram “particularmente lamentável” porque o lado alemão havia apontado “riscos e lacunas” no plano de segurança das autoridades locais antes do jogo que terminou 1-1.

“Infelizmente, esses avisos, que não foram atendidos, foram confirmados ao longo do dia, quando hooligans franceses atacaram torcedores do FC Koln na cidade e ao redor do estádio”, disse. Keller alegou.

Defendendo seu canto, o administrador regional do governo francês Bernard Gonzalez apontou que os torcedores alemães começaram a beber álcool na manhã de quinta-feira em bares no centro de Nice.













Enquanto aqueles “mais em risco” deveriam ter sido colocados em uma parte segura da Riviera Allianz, eles conseguiram se libertar para se juntar a alguns hooligans parisienses e desencadearam a violência, disse Gonzalez.

O gigante da Ligue 1, o Paris Saint-Germain, condenou a violência assim que surgiu que torcedores representando um grupo banido de ultras participaram dos confrontos.

Este fim de semana, o Nice volta à ação com um jogo da Ligue 1 fora de casa no Ajaccio, enquanto o Colônia recebe o Union Berlin em casa.