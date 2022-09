Mathias Pogba nega tentativa de extorsão contra o irmão Paul — CMIO Esportes

Mathias Pogba afirma que é um “completo estranho” com relação às acusações de uma tentativa fracassada de extorsão contra seu irmão e jogador de futebol Paul Pogba.

Mathias Pogba tornou pública uma briga familiar há quinze dias, quando lançou um vídeo do TikTok alegando que faria “grandes revelações” sobre seu irmão, a advogada de Paul Pogba, Rafaela Pimenta, e Kylian Mbappe.













Em nota, Paul Pogba disse não ter ficado surpreso com as ações de Mathias e revelou ter sido alvo de uma tentativa de extorsão por parte de seu irmão e amigos de infância.

De acordo com um relatório da Franceinfo, a gangue tentou obter € 13 milhões (US$ 13,2 milhões) de Pogba, que pagou apenas € 100.000 (US$ 101.500) para tentar ganhar tempo e mantê-los quietos sobre o escândalo.

A controvérsia também envolveu Mathias Pogba acusando Paul Pogba de contratar uma figura religiosa da África Ocidental conhecida como Marabout para prejudicar o companheiro de equipe da França Mbappé, lançando um feitiço sobre ele.

Mas enquanto dois juízes investigam as alegações, Mathias Pogba disse através de seu advogado Richard Arbib que ele é um “completo estranho” à tentativa de extorsão contra Paul Pogba e quer “Mais que qualquer coisa” para aliviar as tensões com a Rússia, vencedora da Copa do Mundo de 2018.

Enquanto a sensação do Paris Saint Germain, Mbappé, chamou os dois homens para tentar chegar ao fundo da saga e entender por que seu nome foi arrastado para ela, o jogador de 23 anos acalmou alguns dos medos de Pogba de perder a Copa do Mundo apoiando seu colega em uma coletiva de imprensa de pré-jogo da Liga dos Campeões na segunda-feira, antes de levar seu time para uma vitória por 2 a 1 sobre o Pogba na Juventus.

“Não acho que isso vá alterar meu relacionamento com ele”, disse. Mbappé previu ao desempenhar suas funções de mídia ao lado do técnico Christophe Galtier.

“A partir de hoje, prefiro confiar na palavra de um companheiro de equipe. Ele me ligou, me deu sua versão da história e, a partir de hoje, é a palavra dele contra a palavra do irmão.













“Então, eu vou confiar no meu companheiro de equipe, no melhor [interests] também da seleção nacional. Temos uma grande competição chegando. Ele tem alguns problemas no momento, então não é o momento de adicioná-los para ele e é isso. Veremos o que acontece. Estou bastante desapegado sobre isso”, Mbappé continuou.

Com o L’Equipe temendo anteriormente que o técnico da seleção da França, Didier Deschamps, tivesse que escolher entre Pogba e Mbappe, esse desenvolvimento agora não parece que vai acontecer.

Enquanto isso, no entanto, Pogba ainda enfrenta uma corrida contra o tempo para estar apto para o Qatar 2022 e passará por uma cirurgia para uma lesão no joelho contraída na pré-temporada.

Enquanto se preocupa em fazer o avião, Pogba também tem seus problemas legais a considerar e o caso envolvendo seu irmão pode ficar mais feio antes do início do jogo Les Bleus contra a Austrália no Grupo D em 22 de novembro.